Как моль в Армении Пашиняна победила

Правительство нашло ключ к решению всех проблем в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая перед жителями города Берд в Тавушской области Армении.

Пашинян поведал гражданам, что двадцать лет они бродили во тьме, не зная, как добиться лучшей жизни, пока не поняли, что нужна революция и все такое...

Мы в данном случае упрощаем речь премьера Армении, удаляя высокопарные выражения и пиар-риторику. Пусть это останется для самих граждан Армении. Им не привыкать.

Он также призвал народ к продолжению борьбы и заявил, что "если под их ногами мусор - не нужно ждать, чтобы премьер отправил кого-то, чтобы его убрать". Понять эту фразу можно по разному, но ее "революционный" смысл совершенно однозначен.

"Я уверен, что все проблемы страны будут решены, я уверен, что наша страна будет счастливой, свободной и сильной. Потому что мы нашли ключ к решению всех проблем", - цитируют премьера армянские СМИ.

А тем временем News.am сообщает о беспрецедентное подорожании в Армении сельхозпродукции из-за нашествия моли.

Об этом заявил председатель НПО "Аграрно-крестьянский союз Армении" Грачья Берберян. По его словам, в нынешний летний период, когда цены на многие агропродукты должны были быть довольно низкими, наблюдается обратная картина.

"В среднем агропродукты в Армении подорожали на 100-150% по сравнению с уровнем 2017 года, поскольку нашествие опасной для пасленовых культур моли привело к сокращению посевных территорий", - отметил Берберян.

Так что, Пашинян поторопился объявить, что нашел ключ к решению всех проблем Армении. Моль, как видно, его речи не слышала.

Султан Керим