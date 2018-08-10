Президент Ильхам Алиев: Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту как дружественная, так и справедливая
10 августа 2018 15:23 183
Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту как дружественная, так и справедливая.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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