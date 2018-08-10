Президент Ильхам Алиев: Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту как дружественная, так и справедливая

Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту как дружественная, так и справедливая.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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