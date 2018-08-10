Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ожидает значительного роста транзитных грузов, поставляемых на международные рынки через территорию страны
10 августа 2018 15:38 131
Азербайджан ожидает значительного роста транзитных грузов, поставляемых на международные рынки через территорию страны.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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