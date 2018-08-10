Президент Таджикистана: Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь в решении такой трудной проблемы, как Нагорный Карабах

10 августа 2018 15:40

Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь в решении такой трудной проблемы, как Нагорный Карабах.

Об этом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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