Президент Таджикистана: Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь в решении такой трудной проблемы, как Нагорный Карабах
10 августа 2018 15:40 152
Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь в решении такой трудной проблемы, как Нагорный Карабах.
Об этом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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