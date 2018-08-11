Президент Эмомали Рахмон: Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня
Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня. Об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в пятницу в Баку на официальном приеме, организованным от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Когда выступают деятели искусств Азербайджана, когда идет передача по телевидению или радио, звучат азербайджанская музыка, песни, то в Таджикистане сразу же их принимают как собственные. Относятся к этому очень внимательно. Мы радуемся вашим успехам. Я словами не могу передать это чувство, которое испытываю как живой свидетель того, как меняется облик не только Баку, но и всего Азербайджана. Я был в Габале, в других промышленных регионах. Все развивается. Знаете, Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня",- сказал Президент Таджикистана.
Отметив, что развитие Азербайджана достигнуто благодаря большим усилиям Президента Ильхама Алиева, Президент Таджикистана подчеркнул, что азербайджанский народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию, заслуживает этого, и в Таджикистане радуются успехам нашей страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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