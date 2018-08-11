У Саргсяна обнаружили ворованный шедевр Айвазовского

Следователи Армении занимаются установлением обстоятельств, при которых в 2017 году бывшему президенту страны Сержу Саргсяну была подарена картина Ивана Айвазовского "Корабль в море", которая была ранее похищена, передает РИА "Новости".

"По предварительным данным, в 2017 году на сайте благотворительного фонда "Пюник" была размещена информация о том, что третьему президенту Армении была подарен холст "Корабль в море" работы Айвазовского, после чего в прессе появилась информация о том, что картину ранее похитили", - сообщили в СК Армении.