Эмомали Рахмон: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям

Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, сказал в субботу президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления в Баку в рамках серии лекций под названием "Global Perspective Lecture Series" в университете ADA. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Таджикистана выразил надежду, что договоренности, достигнутые накануне, наполнят отношения между двумя странами новым содержанием.

Эмомали Рахмон пожелал университету ADA приумножения добрых традиций, сформировавшихся в стенах учебного заведения, а всем присутствующим студентам вуза - больших успехов в учебе и защите в дальнейшем интересов братского Азербайджана.

Ректор университета ADA.Хафиз Пашаев отметил на мероприятии, что таджикская сторона может присылать в университет студентов не только дипломатического факультета, но и других специальностей.