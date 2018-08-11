Завершился официальный визит президента Таджикистана в Азербайджан - ФОТО

В субботу завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.