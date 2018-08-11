Завершился официальный визит президента Таджикистана в Азербайджан - ФОТО
11 августа 2018 12:46 221
В субботу завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
10 Авг. 15:31 18 586
-
10 Авг. 22:19 14 235
-
10 Авг. 17:07 4 056
-
10 Авг. 14:39 3 883
-
10 Авг. 15:20 3 825