Завершился официальный визит президента Таджикистана в Азербайджан - ФОТО

11 августа 2018 12:46

В субботу завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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