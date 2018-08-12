Армянское лобби взялось за Трампа - ПОДРОБНОСТИ

Армянское лобби предприняло очередную попытку воспользоваться проблемами в отношениях США и Турции.

Напомним, что конфликт между Анкарой и Вашингтоном разгорелся из-за закупки Турцией российских ЗРК С-400 "Триумф", после чего всплыла история с задержанным пастором Брансоном, обвиняемым турецкой стороной в пособничестве FETÖ. Дипломатические разборки переросли в экономические санкции со стороны США, которые на днях в два раза повысили пошлины на алюминий и сталь из Турции.

Одним словом, проблемы есть, и моментом поспешила воспользоваться армянская община, немедленно мобилизовавшая лобби в целях добиться на антитурецкой волне признания так называемого "геноцида армян".

Конгрессмен США Тед Лью вновь призвал президента США Дональда Трампа признать "геноцид армян" на фоне ухудшения отношений между США и Турцией, сообщает News.am.

Тед Лью приветствовал решение увеличить пошлины для Турции, назвав ее политику антиамериканской. "Я призываю Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты", - горячо высказался он в своем микроблоге.

Напомним, что это не первый раз, когда армянское лобби делает попытку поймать рыбку в мутной воде. При каждом обострении отношений Турции с той или иной страной, подконтрольные диаспоре американские конгрессмены выступают с инициативой признания фальшивого "геноцида". В свое время лобби приложило немало усилий для разрыва отношений между Турцией и Россией, но добилась всего лишь запрета на турецкие помидоры. А совсем недавно аналогичную кампанию развернули проармянские силы в Израиле. Правда, добиться чего-то не удалось.

Вся "надежда" теперь - на США и на то, насколько далеко готовы зайти Вашингтон и Анкара в своем противостоянии.

Зульфугар Ибрагимов