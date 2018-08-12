Армянское лобби взялось за Трампа - ПОДРОБНОСТИ
Армянское лобби предприняло очередную попытку воспользоваться проблемами в отношениях США и Турции.
Напомним, что конфликт между Анкарой и Вашингтоном разгорелся из-за закупки Турцией российских ЗРК С-400 "Триумф", после чего всплыла история с задержанным пастором Брансоном, обвиняемым турецкой стороной в пособничестве FETÖ. Дипломатические разборки переросли в экономические санкции со стороны США, которые на днях в два раза повысили пошлины на алюминий и сталь из Турции.
Одним словом, проблемы есть, и моментом поспешила воспользоваться армянская община, немедленно мобилизовавшая лобби в целях добиться на антитурецкой волне признания так называемого "геноцида армян".
Конгрессмен США Тед Лью вновь призвал президента США Дональда Трампа признать "геноцид армян" на фоне ухудшения отношений между США и Турцией, сообщает News.am.
Тед Лью приветствовал решение увеличить пошлины для Турции, назвав ее политику антиамериканской. "Я призываю Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты", - горячо высказался он в своем микроблоге.
Напомним, что это не первый раз, когда армянское лобби делает попытку поймать рыбку в мутной воде. При каждом обострении отношений Турции с той или иной страной, подконтрольные диаспоре американские конгрессмены выступают с инициативой признания фальшивого "геноцида". В свое время лобби приложило немало усилий для разрыва отношений между Турцией и Россией, но добилась всего лишь запрета на турецкие помидоры. А совсем недавно аналогичную кампанию развернули проармянские силы в Израиле. Правда, добиться чего-то не удалось.
Вся "надежда" теперь - на США и на то, насколько далеко готовы зайти Вашингтон и Анкара в своем противостоянии.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Устроен официальный прием в честь участников Актауского саммита
В Азербайджане арена гимнастики мирового уровня - ЗРИТЕЛИ
Армянское лобби взялось за Трампа - ПОДРОБНОСТИ
Устроен официальный прием в честь участников Актауского саммита
Macarıstanda Bakının küləyi üçün darıxan həmyerlimiz - FOTOLAR
82 yaşlı piyadanı maşın vurub
"Qafqaz əsiri"nin "Nina"sı 51 il sonra - FOTOLAR
Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы
Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита по Сирии
Азербайджанский шахматист идет в лидерах в Улан-Баторе
В Китае объявили повышенный уровень опасности из-за тайфуна
В Шанхае отменили более 160 рейсов - ПРИЧИНА
-
12 Авг. 16:07 13 221
-
12 Авг. 09:04 8 701
-
12 Авг. 02:13 4 612
-
12 Авг. 12:45 3 679
-
12 Авг. 09:00 2 941