В Армении арестован брат экс-премьера страны

11 августа 2018 18:14

Суд общей юрисдикции Еревана арестовал Джоника Абрамяна, брата бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов в особо крупных размерах.

Суд применил в отношении Джоника Абрамяна предварительный арест на два месяца, ведется следствие.

Напомним, что Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 8 августа задержала Джоника Абраамяна по подозрению в незаконном хранении оружия в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.

Следствие хотело уточнить источники приобретения оружия и возможность его использования в марте 2008 года.

Овик Абрамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. 

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