Пятый саммит Прикаспийских государств начал свою работу в Актау

12 августа 2018 13:12

В Актау начался пятый саммит Прикаспийских государств.

Как ранее сообщалось, сегодня в международном аэропорту Актау приземлились самолеты президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Российской Федерации Владимира Путина, Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедова. Сразу из аэропорта президенты отправились в "Дом дружбы", где начал свою работу пятый саммит Прикаспийских государств.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Планируется, что в ходе саммита будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также несколько пятисторонних соглашений.

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