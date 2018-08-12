Пятый саммит Прикаспийских государств начал свою работу в Актау
12 августа 2018 13:12 193
В Актау начался пятый саммит Прикаспийских государств.
Как ранее сообщалось, сегодня в международном аэропорту Актау приземлились самолеты президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Российской Федерации Владимира Путина, Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедова. Сразу из аэропорта президенты отправились в "Дом дружбы", где начал свою работу пятый саммит Прикаспийских государств.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Планируется, что в ходе саммита будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также несколько пятисторонних соглашений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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