Главы государств в Актау приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море - ФОТО

12 августа после V Саммита глав государств прикаспийских стран Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Роухани и Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов совершили прогулку по набережной города Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после прогулки президенты приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море.