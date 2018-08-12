Главы государств в Актау приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море - ФОТО

12 августа 2018 18:42

12 августа после V Саммита глав государств прикаспийских стран Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Роухани и Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов совершили прогулку по набережной города Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после прогулки президенты приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море.

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