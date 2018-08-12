Устроен официальный прием в честь участников Актауского саммита
12 августа 2018 22:06 177
В воскресенье в Актау от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был устроен официальный прием в честь участников V Саммита глав государств прикаспийских стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В официальном приеме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На этом завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!