Устроен официальный прием в честь участников Актауского саммита

12 августа 2018 22:06

В воскресенье в Актау от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был устроен официальный прием в честь участников V Саммита глав государств прикаспийских стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В официальном приеме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На этом завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан.

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