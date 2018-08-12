Президент Ильхам Алиев: Оккупационная политика Армении против Азербайджана является большой угрозой региональной безопасности

12 августа в казахстанском городе Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Уважаемые главы государств,

Уважаемые участники Саммита!

В первую очередь, выражаю благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации V Каспийского саммита.

Дружественные, добрососедские отношения Азербайджана с прикаспийскими странами успешно развиваются. Двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами является важным фактором стабильности и безопасности на Каспийском море.

Азербайджан принимал активное участие в создании правовой базы сотрудничества между прикаспийскими странами. Состоявшийся в 2010 году в Баку III Саммит глав государств прикаспийских стран внес важный вклад в укрепление тесного сотрудничества между нашими странами.

На этом Саммите было подписано "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море", которое имеет важное значение с точки зрения безопасности и сохранения стабильности в регионе. В нем впервые на высоком уровне были концептуально согласованы зоны суверенитета и рыболовства. На Саммите также были согласованы основные принципы сотрудничества прикаспийских государств на Каспийском море. Эти принципы включают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, превращение Каспия в зону мира, добрососедства и дружбы. Необходимо отметить, что эти принципы нашли отражение и в "Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", которая будет подписана сегодня. Как фундаментальный нормативный документ Конвенция определяет общий правовой режим Каспийского моря.

Определение правового статуса Каспийского моря будет способствовать завершению разделения между сторонами его дна и поверхности в соответствии с принципами и нормами международного права. В этом контексте хотел бы особо отметить большое значение соглашений, подписанных между Азербайджаном, Казахстаном и Россией.

Наряду с этим, Азербайджан активно участвовал и в процессе согласования "Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря" и ее протоколов, а также "Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря". Мы высоко ценим подписание 20 июля текущего года в Москве Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, что является важным результатом пятистороннего взаимодействия в этом направлении. Улучшение экологического состояния Каспийского моря, сохранение и увеличение его биоресурсов являются одним из приоритетных вопросов для нашей страны. В последние годы в Азербайджане были приняты важные меры, направленные на улучшение экологического состояния Каспия. В целях защиты Каспийского моря от загрязнения реализуются крупномасштабные проекты по модернизации существующих водоочистных установок и строительству новых.

Реализуемые Азербайджаном в период независимости нефтегазовые проекты отвечают высоким международным экологическим стандартам. Азербайджанская Государственная нефтяная компания SOCAR наладила и сертифицировала отвечающую требованиям Международной организации по стандартизации - ИСО (ISO) - систему управления при нефтегазовых операциях. Осуществляемые в этом направлении проекты дважды были удостоены высшей награды Экспертным советом Всемирного банка. С 2015 года создан оснащенный самым современным оборудованием Центр управления отходами для всех компаний, ведущих нефтегазовые операции в Азербайджане. Азербайджан занимает первое место среди 10 основных стран, экспортирующих нефть в Европейский Союз, по низким показателям эмиссии попутного газа при добыче нефти.

Азербайджан уделяет большое внимание развитию инфраструктуры. По оценке Давосского Всемирного Экономического Форума по уровню развития инфраструктуры Азербайджан занимает 26-е место в мире, а по индексу конкурентоспособности 35-е.

Многомиллиардные инвестиции в транспортный сектор превратили Азербайджан в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Азербайджан играет важную транзитную роль для прикаспийских стран и эта роль из года в год возрастает. В октябре 2017-го года в Баку состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект соединяет железные дороги Азии и Европы. В прошлом году по этому маршруту был перевезен 191 контейнер, а за 6 месяцев текущего года - около 1.400 контейнеров. До конца года планируется перевезти около 4 тысяч контейнеров. Мы ожидаем многократное увеличение грузоперевозок по этому маршруту в предстоящие годы.

Азербайджан также играет важную роль в создании и развитии международного транспортного коридора Север - Юг. Мы придаем большое значение этому проекту. На территории Азербайджана все работы для его реализации завершены.

В прошлом году по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана перевезено 1700 тонн, а только за 7 месяцев этого года - 175 000 тонн грузов. Это означает более 100-кратное увеличение объема грузоперевозок в сравнении с прошлым годом.

Азербайджан располагает на Каспии флотом из более чем 260 судов. Часть этих судов играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного транзита грузов.

В 2013 году в Азербайджане был сдан в эксплуатацию судостроительный завод, отвечающий самым современным технологическим стандартам. На этом заводе могут производиться суда всех видов, в том числе грузовые суда, танкера, военные корабли, суда, используемые в нефтегазовых операциях. До сих пор построены и сданы в эксплуатацию десятки судов, отремонтировано около 100 судов. Сданное в эксплуатацию в 2017 году судно "Ханкенди" стоимостью около 400 миллионов долларов США является одним из 10 существующих в мире подобных судов, построенных в соответствии c самыми высокими международными стандартами. Считаю, что прикаспийские страны могут воспользоваться возможностями этого завода.

В мае этого года в Азербайджане завершилось строительство международного морского торгового порта Алят. Грузоперевалочная способность порта составляет 15 миллионов тонн. В случае увеличения объема транзитных грузов возможности порта за короткое время могут быть доведены до 25 миллионов тонн. Строительство порта Алят является еще одним вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии.

Азербайджан играет активную роль и в деле укрепления сотрудничества пограничных и таможенных служб прикаспийских стран. Мы ведем активную и результативную работу в деле борьбы с контрабандой, наркотрафиком и другой незаконной деятельностью.

Пограничная служба нашей страны тесно сотрудничает с соответствующими структурами прикаспийских стран в двустороннем и многостороннем форматах. Осуществляются совместные меры по профилактике и пресечению незаконной деятельности на море.

Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление региональной стабильности и безопасности. Большой угрозой региональной безопасности является оккупационная политика, проводимая Арменией против Азербайджана. В результате агрессии Армении оккупировано около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, более одного миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Армения провела этническую чистку против нашего народа. Многие ведущие международные организации приняли решения и резолюции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Эти документы требуют решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Более 20-ти лет назад Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, в которых содержится требование о немедленном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Эти резолюции не потеряли свою силу. Однако Армения не выполняет их, грубо нарушает нормы и принципы международного права. Армения пытается проводить политику незаконного заселения на оккупированных территориях. На оккупированных территориях Армения разрушила многочисленные исторические, архитектурные, религиозные памятники азербайджанского народа. Нагорный Карабах и расположенные вокруг него 7 других оккупированных районов являются исторической исконной азербайджанской землей, и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана, признанной всеми странами мира.

В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что решения, принятые на Саммите, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между прикаспийскими странами, укреплению безопасности и стабильности в каспийском регионе.