Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ожидает многократного увеличения грузоперевозок по Баку-Тбилиси-Карс в предстоящие годы
Азербайджан ожидает многократного увеличения грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в предстоящие годы. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Многомиллиардные инвестиции в транспортный сектор превратили Азербайджан в один из важных транспортных и логистических центров Евразии",- сказал Президент Ильхам Алиев.
Как отметил глава государства, Азербайджан играет важную транзитную роль для прикаспийских стран и эта роль из года в год возрастает.
"В октябре 2017-го года в Баку состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект соединяет железные дороги Азии и Европы. В прошлом году по этому маршруту был перевезен 191 контейнер, а за 6 месяцев текущего года - около 1.400 контейнеров. До конца года планируется перевезти около 4 тысяч контейнеров. Мы ожидаем многократное увеличение грузоперевозок по этому маршруту в предстоящие годы",- сказал Президент Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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