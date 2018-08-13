Армянская провокация: ранен военнослужащий азербайджанской армии

В результате грубого нарушения армянской стороной режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе в направлении Нахчыванской АР 12 августа был ранен военнослужащий азербайджанской армии Исрафилов Самит Адалят оглу.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Военнослужащему незамедлительно была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Армения целенаправленно продолжает напрягать обстановку в Нахчыванском направлении. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ответственность за происходящее на азербайджано-армянской границе полностью ложится на военно-политическом руководстве Армении.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку на государственной границе, говорится в сообщении минобороны.