Жги, Армен: «чудесное» прозрение Ашотяна

Политики, политологи, экономические эксперты и журналисты из самых разных стран ныне активно оценивают итоги V Каспийского саммита, главным событием которого является подписанная Конвенция о правовом статусе Каспия. Было бы удивительно, если бы свой длинный нос в это событие не попытались засунуть и представители Армении. И они таки сделали это! Депутат от фракции РПА, председатель постоянного комитета НС РА по внешним вопросам Армен Ашотян прокомментировал некоторые положения Конвенции о статусе Каспия, представляющие важность и содержащие вызовы.

Как передает Арменпресс, он написал в Facebook: "Пока мы варимся в нашем внутриполитическом котле, напоминая банку со скорпионами, в регионе происходят серьезнейшие геополитические изменения. Главы стран Каспийской пятерки - России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана - подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это может стать фундаментом для глобальных сдвигов и в нашем регионе.

Вот некоторые положения, представляющие для нас вызовы:

Произошло максимально приемлемое для Азербайджана разделение, и теперь он может в больших объемах исследовать каспийский шлейф для добычи и экспорта энергоносителей в больших объемах. Транскаспийский газопровод, который свяжет экспортирующие инфраструктуры Азербайджана и Туркменистана, может быть построен только при согласии пяти сторон. Это положение чрезвычайно важно для России и Ирана.

Будет запрещено военное присутствие третьей стороны в бассейне Каспия, что также выгодно для России и Ирана. Фактически Россия и Иран согласились уступить Азербайджану больше энергоносителей - против стратегических и долгосрочных гарантий, что де-факто укрепляет существующие между нашими соседями связи. Увлечение искусственной внутриполитической повесткой может стоить нам слишком дорого, если на международных площадках не произойдет укрепление и консолидация национального политического капитала".

Не буду детально останавливаться на каждом из пунктов, о которых написал Ашотян. Скажу лишь, что в целом он достаточно точно понял суть случившегося. Правда, Арменчик оказался каким-то "наполовину беременным". Комментируя итоги V Каспийского саммита и даже признавая их весьма выгодными для нашей страны, он не стал упоминать о совершенно правильной речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава нашего государства, напомню, заявил, что большой угрозой региональной безопасности является оккупационная политика, проводимая Арменией против Азербайджана.

Это и есть главная причина, по которой РА ныне находится в самоизоляции, с грустью наблюдая за реализацией очередного мирного, взаимовыгодного соглашения в нашем регионе. И ежу понятно, что путь к реальному изменению статуса Армении лежит через кардинальное изменение ее политики. Армения должна уметь выстраивать по настоящему добрососедские, уважительные отношения со всеми государствами. В том числе, и с Азербайджаном. А для этого нужно прекратить оккупацию наших территорий. И Армен Ашотян этого не может не понимать.

Но он пока не касается этой темы. Арменчик пока возмущается тем, что в то время, как Азербайджан добивается очередного успеха, РА варится во внутриполитическом котле, напоминая банку со скорпионами. Согласитесь, довольно справедливая оценка процессов, происходящих в РА. Молодец, Арменчик! Жги еще! Дай честную оценку всем и вся. И популисту Пашиняну, и преступнику Кочаряну.

Мы же в Баку по достоинству оценим волшебные свойства одной бумажки, превратившей Ашотяна из ярого демагога, глашатая глупости в человека, способного порой разумно мыслить. Называется эта бумажка повестка. Дело в том, что всего несколько дней назад он был вызван в Ереван на допрос в качестве свидетеля. Допрос был связан с его деятельностью в должности министра образования.

Сам Ашотян, сообщив о том, что уходит в отпуск, намекнул, что театр абсурда, властвующий в Армении, дошел и до него. Детали он обещал сообщить по возвращении с отдыха, находясь на котором Арменчика уже стали посещать умные мысли. Не сложно предположить, что трезвость мысли, адекватность восприятия реалий окончательно вернутся к Ашотяну, в случае вынесения ему обвинения в коррупции или в сопричастности к куда более тяжким преступлениям. Не удивлюсь, если он тогда начнет кричать, что Армения сама себя загнала в тупик, более двух десятков лет продолжая оккупацию пятой части территорий Азербайджана. Так, мы получим яркое доказательство народной мудрости, которая гласит: "То, что не доходит через голову, доходит через... предъявление обвинений в совершении тяжких преступлений".

Акпер Гасанов