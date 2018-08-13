Экс-депутат: Серж Саргсян выведет на улицу бригаду киллеров

Пока еще на свободе бывший прокурор Армении Агван Овсепян и экс-президент Серж Саргсян, они всегда будут препятствовать раскрытию дела 1 марта.

Как передает Day.Az , об этом сказал армянскому Первому Информационному бывший депутат НС Акоп Акопян, которому после 2008 года по "Делу семи" предъявлено обвинение в том же, в чем сейчас обвиняют Роберта Кочаряна.

По его словам, по распоряжению Сержа Саргсяна начался сбор подписей за освобождение Кочаряна.

"Если Серж Саргсян будет арестован в ближайшее время, все они возьмут назад свои подписи. Они спасают свою шкуру, они боятся за себя, поскольку в свое время тот же генеральный прокурор, Серж Саргсян на них собрали компромат. Они боятся этих компроматов. Вот почему я говорю, что если Сержа Саргсяна изолировать, увидите, сколько всего всплывет. Сотни людей появятся по делу 1 Марта, выяснится, что не 10, а гораздо больше жертв, пропавших без вести, сотни людей были украдены из домов", - отметил экс-депутат.

По его словам, для достижения всего этого нужно одно - арест Сержа Саргсяна.

"После этого все выйдет на поверхность и встанет на свои места. В свое время по приказу того же Сержа Саргсяна меня и других увели из НС. И многие из тех же депутатов в свое время проголосовали за то, чтобы и нас лишить иммунитета. Им не оставалось ничего другого, потому что против них были тонны компромата. Власти используют этих депутатов как вещь для достижения своих целей. Сейчас же мы видим, что тот же Серж хочет своими шагами выесть всем мозги, убедить, что завтра-послезавтра вернет прежнюю власть", - сказал Акоп Акопян.

По его словам, вокруг Кочаряна не может быть консолидации.

"Эти шаги - имитационные шаги со стороны Сержа Саргсяна, действия, которыми Серж Саргсян пытается отвлечь реальность и спасти себя, чтобы волна не дошла до него. Серж и другие очень напуганы, потому что после раскрытия 1 Марта раскроется 27 Октября, и они уже окажутся в соответствующем месте. Поэтому на этом этапе они сделают все возможное, чтобы выбраться сухими из воды. 1 Марта они вывели бригаду киллеров, и сейчас тоже выведут. Они готовы обманывать, делать подлости, только чтобы волна не дошла до них. Вот почему я говорю, что чем дольше тянется время, события будут во вред нам и в пользу Сержа Саргсяна и Кочаряна. Все должно быть сделано быстро", - сказал экс-депутат.

Сабухи Иманов