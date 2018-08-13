Подписание Конвенции о статусе Каспия увеличит экономическую мощь Азербайджана - эксперт

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря - событие исторической важности для Азербайджана, а также остальных стран "каспийской пятерки", так как открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия, а также для решения насущных вопросов экономического и транспортного характера, касающихся геополитической повестки в регионе и мире.

Об этом сказал Trend в понедельник азербайджанский эксперт, кандидат политических наук Заур Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, данное событие стоит расценивать как стратегическую победу азербайджанской дипломатии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита совершенно объективно отметил, что Азербайджан внес свой вклад на всех этапах подготовки этого документа, выдвигал конструктивные предложения с тем, чтобы этот важный документ был подписан. Глава государства объективно отметил, что еще до подписания конвенции Каспий был морем безопасности, стабильности, а гарантом стабильности и безопасности на Каспии были двусторонние и многосторонние отношения прикаспийских государств", - сказал Мамедов.

По словам эксперта, очень важно, что на Каспии именно по инициативе Азербайджана разворачиваются новые инфраструктурные проекты в сфере логистики, транспорта и т.д.

"В Актау Президент Ильхам Алиев довел до сведения участников саммита, что сегодня Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии и играет важную роль транзитной страны в регионе. Действительно, большую значимость на сегодняшний день в регионе представляет масштабный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий железные дороги Азии и Европы. В то же время Азербайджан играет существенную роль в создании и развитии международного транспортного коридора "Север - Юг". Мощным вкладом Азербайджана в развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии является также строительство порта Алят, и этот факт отметил глава государства в Актау", - сказал эксперт.

По его словам, проекты, инициированные и реализованные Азербайджаном, выгодны для всех прикаспийских государств, так как помимо экономических возможностей, которые открываются перед каждым из них, они нацелены на сохранение стабильности и безопасности в регионе.

"На мой взгляд, подписание данной конвенции еще больше усилит роль Азербайджана как международной транзитной страны, а также увеличит его экономическую мощь", - сказал Мамедов.

Отметим, что накануне в Актау на саммите прикаспийских государств Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а руководители соответствующих структур прикаспийских государств подписали другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции.

В частности, Протокол о сотрудничестве в области с борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.