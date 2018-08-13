Ягланд приветствует решение об освобождении Ильгара Мамедова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал решение об освобождении лидера движения REAL Ильгара Мамедова, говорится в понедельник в сообщении Совета Европы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Известие о том, что Апелляционный суд города Шеки сегодня вынес решение об освобождении Ильгара Мамедова после более чем пяти лет тюремного заключения, следует приветствовать", - говорится в заявлении Ягланда.

Отметим, что Шекинский апелляционный суд рассмотрел жалобу находившегося в тюремном заключении Ильгара Мамедова. На процессе под председательством судьи Гюндуза Аббасова жалоба была удовлетворена - решение Шекинского суда по тяжким преступлениям изменено и оставшаяся часть наказания заменена на условное без права выезда.