Конвенция о статусе Каспия существенно укрепит отношения Баку и Тегерана - российский эксперт

Конвенция о статусе Каспийского моря существенно укрепит отношения Ирана с Азербайджаном, что немаловажно в условиях, когда закладываются новые проекты, обсуждаются вопросы крупных взаимных инвестиций.

Об этом сказал Trend в понедельник эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, российский политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, Иран был единственной страной, которая не соглашалась идти на уступки.

"Иран выступал за то, чтобы делить Каспий как озеро, и в таком случае ему полагалось 20 процентов. С этим категорически не соглашался Казахстан, так как в этом случае он терял порядка девяти процентов своей морской территории. На стороне Казахстана выступали Россия и Азербайджан. То, что Иран пошёл на определённые уступки, согласившись с позицией Москвы, может иметь различные причины - начиная от геополитических и заканчивая внутренними проблемами ИРИ. Иран сейчас находится не в самом лучшем экономическом состоянии, вновь обострились отношения с Вашингтоном, и там хорошо понимают - для того, чтобы хоть как-то смягчить обстановку, необходимо пойти на компромиссы со своими соседями", - сказал Ибрагимов, отметив, что встреча лидеров прикаспийских государств повлияла на решение Ирана пойти на уступки.

По его словам, подобное деление позволит урегулировать все вопросы с разделением Каспия на сектора и саммит глав прикаспийских государств в Актау можно считать прорывным.

"В документе не будут закреплены линии разделения, для этого потребуются отдельные соглашения. Но в то же время между несколькими странами они уже заключены. Воздерживался только Иран, но и он теперь фактически подписался под общими правилами", - сказал эксперт, отметив, что важным моментом для Ирана и России также было решение об отсутствии третьих стран на Каспийском море.

По словам российского аналитика, лидеры стран пришли к компромиссному решению с тем, чтобы уладить все нерешённые вопросы, которые были камнем преткновения для развития отношений стран между собой более чем 20 лет.

Отметим, что накануне в Актау на саммите прикаспийских государств Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а руководители соответствующих структур прикаспийских государств подписали другие важные документы, вытекающие из этой конвенции.

В частности, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве.