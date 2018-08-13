Джон Батчелор: Армяне враждуют и с окружающей средой

Гостем очередной передачи об Азербайджане, подготовленной ведущим известной в США и имеющей широкую аудиторию радиопрограммы "Джон Батчелор Шоу" Джоном Батчелором, был посол нашей страны в США Элин Сулейманов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта передача была подготовлена во втором по величине городе Азербайджана - Гяндже.

Сначала Джон Батчелор коротко проинформировал о Гяндже, отметил, что в свое время караваны, следующие на Запад или на Восток, останавливались именно в этом городе. Он сообщил, что в настоящее время через этот город проходят железнодорожные пути и трубопроводы.

Джон Батчелор сказал, что за время пребывания в Гяндже он также посетил Тертерский район, побывал на линии фронта. Ведущий отметил, что посетил линию фронта в сопровождении главы Исполнительной власти Тертерского района Мустагима Мамедова и генерала Хикмета Гасанова, своими глазами увидел ужасы конфликта. Для вынужденных переселенцев возводятся новые поселки вблизи от линии фронта, чтобы они не оказались вдалеке от своих районов.

Подробно проинформировав об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, посол Элин Сулейманов сказал: "Мы посетили регионы на линии соприкосновения и все увидели своими глазами. К сожалению, армяно-азербайджанский конфликт продолжается 25 лет. В результате конфликта оккупированы 20 процентов признанных на международном уровне азербайджанских территорий, у нас более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев".

Дипломат также коснулся проводимой Азербайджанским государством работы по удовлетворению потребностей вынужденных переселенцев, улучшению их жилищных условий. Он отметил, что такое отношение Президента Ильхама Алиева адресовано к этой наиболее уязвимой прослойке азербайджанского общества, чтобы обеспечить решение их проблем и не дать им почувствовать себя обделенными.

Отвечая на слова Джона Батчелора о том, что Армения по сравнению с другими странами региона не развивается, посол Элин Сулейманов подчеркнул, что Армения, продолжающая агрессивную политику, изолирована от дел, которые позволили бы ей развиваться. "Они тоже могли бы стать частью этого развития. Самый насущный вопрос заключается в достижении мира. То есть мы хотим безопасности для азербайджанского народа. Мы хотим освобождения наших земель, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в родные края. Для этого нужен мир", - сказал посол.

В программе Джон Батчелор рассказал о том, что побеседовал с главой Исполнительной власти Тертерского района Мустагимом Мамедовым о сельскохозяйственном развитии Тертерского района, проводимой работе по удовлетворению потребностей фермеров.

Коснувшись факта ограничения Арменией подачи воды из Сарсангского водохранилища летом и создания наводнений зимой, Джон Батчелор сказал: "В Aзербайджане очень плодородная земля. В любом случае нужна вода для посева. Однако мы увидели на линии фронта высохшие участки. Армяне враждуют и с окружающей средой. Oни прекратили снабжение региона водой".

Посол Элин Сулейманов отметил, что в советский период тогдашнее правительство Азербайджана построило Сарсангское водохранилище для обеспечения водой как армянских, так и азербайджанских сел. В действительности, в настоящее время оросительная способность водохранилища составляет 300 тысяч гектаров. Однако азербайджанская сторона не может орошать 180 тысяч гектаров на линии соприкосновения, потому что армянская сторона препятствует стеканию воды в реку. Вода течет туда только в зимний период. Для чего это делается?!

Охарактеризовав ограничение Арменией подачи воды из Сарсангского водохранилища летом и создание наводнений зимой как войну против местного населения Азербайджана, в частности Тертерского и прилегающих районов, и окружающей среды, Дж.Батчелор назвал это "экологическим террором" и военным преступлением.

Подчеркнув, что наблюдал на линии соприкосновения развитие с азербайджанской стороны и крайнюю нищету на территориях, оккупированных Арменией, Джон Батчелор отметил, что продолжение Арменией агрессивной политики не только угрожает миру и стабильности в регионе, но и изолирует Армению от проектов, осуществляемых в регионе, вредит будущему армянского народа. "Меня беспокоит, что в США нет достаточной информации об этом конфликте",- сказал он.

Посол Элин Сулейманов отметил, что конфликт продолжается около 30 лет. Это не сулит ничего хорошего ни азербайджанскому, ни армянскому народам.

В передаче были затронуты провокации, произошедшие недавно в Гяндже.

Посол Элин Сулейманов с сожалением отметил, что некоторые силы не хотят стабильности и развития в Азербайджане. Они стремятся нарушить это любыми средствами - как религиозными, так и другими.

Отметим, что ведущий известной в США радиопередачи "Джон Батчелор Шоу" Джон Батчелор 29 июля - 4 августа находился в Азербайджане.

"Джон Батчелор Шоу" посвящено актуальным в современном мире международным военным, политическим и экономическим темам. Шоу выходит в эфир радиоканалов широкого диапазона в различных штатах и городах, входящих в федеральную радиосеть США, как в прямом эфире, так и аудиозаписи. Выходящее в эфир ежедневно шоу имеет миллионную аудиторию слушателей в США.