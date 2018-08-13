Cтратегия Азербайджана по превращению Каспия в море безопасности и сотрудничества одержала победу

Целенаправленная деятельность азербайджанской дипломатии стала решающей в оформлении правового статуса Каспия.

Об этом в понедельник сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, плодотворная работа в этом направлении началась с середины 90-х годов и проводилась с опорой на непрерывные и конкретные принципы.

"Азербайджан и лично Президент Ильхам Алиев сыграли решающую роль в том, чтобы вынести на активное обсуждение вопрос о правовом статусе Каспия и успешно завершить переговоры спустя многие годы", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, Конвенция о статусе Каспия является одним из достижений азербайджанской дипломатии в обеспечении "золотой середины в отношениях" прикаспийских государств, что вызывает гордость.

"Были попытки посеять рознь между прикаспийскими странами, превратить Каспий в открытую арену для военных сил стран, не имеющих отношения к этому морю, в процессы вокруг Каспийского бассейна хотели официально подключиться не только пять прикаспийских государств, но и в определенной степени близкие страны и так далее. Азербайджан сыграл большую роль в разрушении этих планов, которые были источником угрозы в регионе. После распада Советского Союза Азербайджан предпринял решающие усилия в сохранении Каспийского моря как арены безопасности и сотрудничества. Слова Президента Ильхама Алиева о том, что присутствие военных сил и военная деятельность на Каспии должны осуществляться на основе принципов обеспечения равных условий безопасности для всех прикаспийских государств останется в истории всех процессов, ведущих к подписанию конвенции, как особый тезис", - добавил главный редактор газеты.

Гулиев отметил, что азербайджанская дипломатия создала еще более прочную гарантию устойчивого мира и безопасности в Каспийском регионе, и сказал, что теперь начинается новая эпоха больших транзитных, транспортных и логистических возможностей Азербайджана по коридорам "Север-Юг", "Восток-Запад".

Гулиев считает, что все ресурсы Каспийского моря станут полностью доступны для использования во имя благосостояния народов. По его словам, стратегия Азербайджана по превращению Каспийского моря в море безопасности и сотрудничества одержала победу.

Отметим, что 12 августа в казахстанском городе Актау состоялся V Саммит глав государств пяти прикаспийских стран.

В ходе саммита была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.