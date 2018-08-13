Армения рискует остаться без дешевого российского газа и продовольствия

На фоне масштабной антироссийской истерии последние события, развернувшиеся в "постреволюционной" Армении, в частности, уголовное преследование в отношении ныне действующих и некогда значимых политических фигур в структурах армянской власти, - ни что иное, как демарш против российской политики.

Этот факт сегодня отмечают также ведущие российские эксперты и политики. Москва отреагировала на события, происходящие в Армении. Сравнительно недавно руководство России на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова направило жесткий месседж в адрес политики Еревана, в котором было в резкой форме заявлено об озабоченности российской стороны действиями, сфабрикованными нынешним правительством Армении.

Российский министр в жесткой форме довел до армянских властей тот факт, что официальный Ереван нарушает данные им обещания о непреследовании своих предшественников по политическим мотивам.

Напомним, что ранее в Армении начались преследования в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, а также было возбуждено уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, что вызвало серьезное недовольство в Кремле.

Своим мнением о том, чем могут обернуться для Армении непродуманные шаги и действия нынешнего правительства Еревана, поделился в эксклюзивном интервью Trend российский общественно-политический деятель Рамин Гасымов.

"Крен Еревана в сторону Запада"

"Нынешняя политика армянских властей однозначно носит прозападный характер, что показала и революция, организованная по указке определенных сил на Западе. И, думаю, то, что во время массовых волнений в Ереване появилось много англоязычных армян, было не случайным. Армянское лобби на Западе является одним из самых крупных, и во время протестных акций оно было однозначно задействовано. Будучи членом ОДКБ, ЕАЭС, Армения всегда пыталась сотрудничать с США и странами НАТО, такие потуги были и во времена прежнего руководства этой страны, но они носили не столь навязчивый характер.

Тем не менее этот факт всегда находился в зоне внимания Москвы, хотя Россия никогда не выражала недовольства по этому поводу, поскольку придерживалась и придерживается политики невмешательства во внутренние дела другого государства, даже своего ближайшего союзника - Армении".

"Жесткий месседж Москвы Еревану"

"События политического характера, происходящие в Армении, о которых, в частности, было упомянуто в последнем заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова, показали, что официальный Ереван фактически нарушил данные им обязательства. Озабоченность у нас в России внутриполитическими событиями в Армении появилась еще в период, когда в Ереване сжигали российские флаги, периодически озвучивались популистские заявления общественно-политических деятелей этой страны в адрес политики Москвы.

Массовые недовольства в армянском обществе наличием российской военной базы в Гюмри - также серьезный месседж для Кремля. Россия как мудрый союзник и ведущее государство в регионе и мире проводит достаточно продуманную и взвешенную политику, как подобает стране, имеющей тысячелетнюю историю. Вместе с тем, она способна резко реагировать в адрес союзников, если затрагиваются ее интересы, и в Армении этот факт также должны понимать.

Россия у нас многонациональная и поликонфессиональная страна, она всегда защищает интересы различных народов, проживающих в ней, в том числе и малых. Сегодня в нашей стране проживают представители многих народов, в том числе и армяне, которые занимают ключевые позиции в бизнесе, политике, СМИ, и никто их не дискриминирует. Более того, Россия никогда не предавала своих союзников и друзей, будь то в мировой политике или в системе международных отношений.

Москва является гарантом безопасности некоторых стран, в том числе Армении, которая своим существованием обязана именно России. Скажу больше. Россия способна "закрывать глаза" даже на некоторые нелицеприятные ситуации. К примеру, это стало наглядным в период нагнетания антироссийских настроений в армянском обществе, когда люди выходили с лозунгами "Россия - оккупант", топтали и сжигали российские флаги прямо на площадях и улицах Еревана. Думаю, если бы подобное случилось в какой-то другой стране (которая не союзник России), ответная реакция Москвы последовала бы незамедлительно. То есть на определенные уступки в отношении Армении Россия уже пошла, и нынешнее руководство Армении должно с вниманием отнестись к заявлению главы российского МИД".

Армения теряет статус "союзника"?

"Политика двойных стандартов руководства Армении не устраивает Москву, так как Россия считает надежными союзнические отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Руководство Армении пытается увеличить интеграционные процессы с Западом, а также приток финансов с Запада (в этом заключается ее основной интерес), но при этом получать дешевые тарифы на российский газ, поставки современных российских вооружений на льготных условиях, товаров, продовольствия и прочих благ. Несмотря на антироссийскую риторику, участившуюся в армянском обществе из-за нахождения в ЕАЭС и ОДКБ, членство в российских интеграционных проектах дает Армении все эти возможности. Россия никого насильно не держит и никого насильно не включала ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ. Москва считает этот шаг личным выбором каждой страны-участницы, в том числе и Армении. На самом деле выход из этих структур ничего хорошего Армении не сулит, так как с многочисленным грузом экономических и политических проблем Западу она не нужна. Это понимают и в Ереване. Поэтому руководство Армении пытается спекулировать на политических событиях с тем, чтобы, с одной стороны, увеличить объемы финансирования в страну с Запада, а из России получать льготный пакет услуг в виде газа, электроэнергии и прочего.

В свое время бывшее руководство Армении пыталось усидеть на двух стульях, однако политика нынешнего руководства полностью нацелена на Запад, и такое отношение неприемлемо для России.

Если в будущем армяно-российские отношения испортятся, что не исключено, то естественным образом изменится и статус союзника. Думаю, нужно дорожить дружескими и добрыми отношениями с Россией, особенно в непростой геополитической ситуации, сложившейся в мире. Ведь России достаточно лишь "моргнуть", и некоторых стран может не оказаться на карте мира".

По Карабаху...

"У нас в России признается территориальная целостность Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права. Россия выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, этой позиции придерживается и Азербайджан. Как известно, ранее были определенные договоренности с бывшим руководством Армении с тем, чтобы решить вопрос Карабаха мирным путем при посредничестве России. Предполагалось поэтапное урегулирование конфликта при условии возврата нескольких оккупированных районов по "дорожной карте", чтобы уже потом перейти к обсуждению статуса по автономии Карабаха. Не исключено, что подобный способ урегулирования карабахской проблемы не устроил Запад, поэтому определенными силами на Западе была организована так называемая "бархатная революция" в Армении. Она была организована для того, чтобы в том числе воспрепятствовать дальнейшим переговорам и поэтапному урегулированию конфликта. Карабахская проблема - одна из самых затянувшихся в мире, и одним из детонаторов развала Советского Союза были события в Карабахе, а именно армянский сепаратизм.

Это стало серьезным потрясением для Советского Союза, непосредственно для Азербайджанской Республики, которая в результате агрессии соседней Армении потеряла двадцать процентов своих территорий, а также столкнулась с гуманитарной катастрофой для азербайджанского народа. Россия активна в роли модератора и посредника на переговорах, и является одним из сопредседателей МГ ОБСЕ. Мы считаем, что конструктивное решение данной проблемы - это деоккупация захваченных азербайджанских территорий, что полностью соответствует принятым резолюциям Совбеза ООН, а также законам и принципам международного права. Полагаю, в Армении должны понимать всю зыбкость экономического и политического положения, в котором находится эта страна на протяжении многих лет.

"На поводу интересов Запада..."

"Официальный Ереван проводит непредсказуемую политику, и, думаю, никого не удивит, если через некоторое время мы услышим, что территория Армении предоставлена определенным странам Запада, которые хотят совершить акт агрессии против другой страны в регионе. Такую угрозу я бы не исключил. Провокации могут быть направлены как против Ирана, так и Турции, и любого другого государства. Под определенную политическую ситуацию Армения будет использовать любую возможность в интересах Запада, в том числе для предоставления своей территории в качестве плацдарма.

Причем это может быть сделано не только в ее личных интересах (финансовых, политических и прочих), но и чтобы навредить интересам России. Как я уже отметил, наша страна не вмешивается во внутренние дела другого государства, но есть определенные договоренности о том, что НАТО не будет продвигаться на восток. Думаю, для Армении последнее заявление российской стороны было серьезным предупреждением не переходить эту "красную черту", - считает Рамин Гасымов.

Матанат Насибова, обозреватель Trend