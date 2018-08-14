Генсек ООН приветствует подписание конвенции по Каспию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря и считает это важным шагом в ослаблении региональной напряженности, сообщает пресс-офис главы всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Генеральный секретарь приветствует подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое имеет жизненно важное значение для поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Генсек ООН считает, что "конвенция будет иметь неоценимое значение в урегулировании широкого круга давних проблем среди прикаспийских государств и является знаменательным достижением регионального сотрудничества и принципа многосторонних отношений".

Согласно подписанной в воскресенье конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.