Армяне – Пашиняну: прекращай спектакль, хотим продуктов!

Армянским народом начинает овладевать разочарование. Прошло уже три месяца, как Никол Пашинян возглавил правительство, однако, улучшения социально-экономической ситуации в Армении так и не произошло.

Как уже известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 августа созвал на площади Республики митинг, посвященный 100 дням его правления. Армянские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что оба лагеря - союзников и противников Пашиняна - усиленно готовят своих сторонников к этому митингу.



Как отмечают армянские эксперты, цели у обоих этих лагерей диаметрально противоположные.

Сторонники Пашиняна хотят, чтобы на митинг пришло как можно больше людей. Они хотят продемонстрировать всем популярность действующего главы армянского правительства. А потому мобилизовали все свои силы.

Противники Пашиняна, наоборот, не желают многолюдности митинга и пытаются удержать людей из своего окружения от участия в этой пиар-акции армянских властей.



Однако, как отмечают армянские эксперты, есть и третья, гораздо более грозная и многочисленная сила, которая уже начинает мобилизацию, что не сулит действующим властям ничего хорошего. И сила эта - простые граждане Армении, которые порядком устали от говорильни властей и уже выходят на улицы с акциями протеста.

Так, например, в Арташате на улицу вышли представители мелкого и среднего бизнеса, которые жалуются на произвол, налоговый террор и поборы со стороны местного отдела Комитета по госдоходам. По словам участников акции протеста, их грабили нещадно при прежней власти. Но ничего не изменилось и с приходом новых властей.



Вышли на митинг, но уже перед зданием правительства страны, и 200 сотрудников компании "Лидиан Армения", которые задают Николу Пашиняну всего один беспокоящий их вопрос: "Когда мы начнем работать, чтобы содержать свои семьи?".



И подобных акций и митингов по всей Армении все больше и больше.

В Армении не открываются новые рабочие места, нет и намека на оздоровление финансового сектора. То есть, смена лиц во власти не повлекла за собой изменений. Пашинян, засучив рукава, расправляется лишь со своими политическими противниками, что не оказывает никакого влияния на жизнь простых людей, что вызывает глухое недовольство в армянском обществе.



Как отмечают армянские эксперты, это прекрасно понимают и в команде Пашиняна. Именно поэтому там мобилизовали все силы для того, чтобы предстоящий 17 августа митинг был как можно более многолюдным. Тем самым они хотят показать, что рейтинг премьера в обществе достаточно высок, что позволяет ему более уверенно и даже жестко расправляться с политическими противниками.



Но так не может продолжаться долго. Ведь не только из одних зрелищ состоит жизнь. Одними зрелищами сыт не будешь.

Пашиняну советуют задуматься и о хлебе насущном. И чем раньше, тем лучше. В противном случае, не стоит забывать о том, как была свергнута прежняя власть.

Сабухи Иманов