Заместители глав МИД прикаспийских стран проведут консультации в Азербайджане

Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют провести консультации осенью этого года в Азербайджане по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно поручению, которое дано главами государств, и согласно договоренностям, закрепленным в принятых документах, эта встреча должна пройти не позже чем через шесть месяцев. Более того, уже есть договоренность, что осенью этого года группа уже соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно, речь идет о встрече в Азербайджане", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, эти консультации будут касаться реализации достигнутых договоренностей в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Согласно самой конвенции и во исполнение ее, министры иностранных дел прикаспийских государств, которые провели свою встречу накануне саммита, приняли решение о создании специального механизма, группы под эгидой министерств иностранных дел, которая будет заниматься реализацией положений конвенции, работать, в частности, над таким основополагающим и важным документом как договоренности о методике установления так называемых прямых исходных линий", - уточнил глава МИД.

По итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау 12 августа президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве. Было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе.

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