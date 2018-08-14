Тактические особенности провальной армянской политики - МНЕНИЕ

Наивно думать о том, что Н.Пашинян своими, порою даже необъяснимыми, решениями и действиями изменит стратегическую сущность многовековой армянской политики. Первое, с чем сталкиваешься, когда начинаешь задумываться о конфликте между Азербайджаном и Арменией это массовое возмущение и непонимание того, почему им все сходит с рук, и почему международная несправедливость продолжается. Почему нам приходиться оправдываться и постоянно доказывать свою правоту? Когда как им все прощают, а жестко авторитарный режим в Армении не является предметом критики международных организаций. Кроме того, хронически забывается факт неисполненных ими международных обязательств. Тем самым ярко прослеживается политика попустительства по отношению к Армении со стороны этих же самых организаций. Согласитесь, что этот ряд "говорящих" примеров можно и продолжить.

В качестве объяснений существующей ситуации можно привести следующие обстоятельства: политика двойных стандартов; лоббистская активность армянской диаспоры; необходимость наличия замороженного конфликта в качестве буфера, препятствующего абсолютному преобладанию Азербайджана в данном регионе; необходимость потенциально взрывоопасной ситуации в регионе для каких-либо геополитических манипуляций; религиозный фактор, которым периодически спекулирует армянская сторона; географическое расположение страны и энергетические запасы Каспия, которые, по мнению З.Бжезинского, одновременно являются источниками счастья и несчастья Азербайджана и т.д.

Объективности ради, следует согласиться, что практически каждая из гипотез, во-первых, на самом деле имеют место на практике, а во-вторых, они могут быть применимы ко многим из существующих в мире конфликтов. Политические эксперты, комментируя ситуацию, в поисках доводов могут отдавать свои предпочтения той или иной гипотезе. Степень актуальности какой-либо из них зависит от ряда факторов: характер политического режима, вовлеченной в конфликт, страны; особенность региона; фигурирование фактора природных ресурсов (в основном энергоресурсов); историческая подоплека развития конфликта; степень субъективной заинтересованности стран, претендующих на статус посредника в урегулировании разногласий и т.д.

Однако в нашем с вами случае выше перечисленными объяснениями нельзя ограничиваться. Имеются и другие факторы, которые объясняются как тактическими особенностями армянской политики, так и ментальными характеристиками их нации. Эти особенности далеко не всегда поддаются рациональному мышлению и научному анализу. Здесь зачастую превалируют компоненты модального характера, т.е. эмоции и подсознание. Фундамент подобных факторов заложен на уровне ментальных качеств данной нации.

Международная общественность, да и мы в Азербайджане давно уже привыкли к нелепым действиям, высказываниям и поступкам армянских политических лидеров, свидетельствующие об их дипломатической некорректности и политической небрежности. Зачастую, маниакальные амбиции армянских политических лидеров, а также их стремления угодить своим "заказчикам" преобладают над здравым смыслом и логикой. Их нелепые высказывания и неадекватные действия уже не удивляют международную общественность. Очередной президент Армении за этот небольшой срок уже даже успел "переплюнуть" в этом деле своих предшественников.

Чувство безответственности в высказываниях и действиях, а также полная зависимость от диаспоры и политической воли своих стран-попечителей, стали причинами продолжительного ступора и анемии в армянской политике. Фальсификация фактов же является излюбленной политической методикой этой страны. Более того, с уверенностью можно утверждать, что именно на фальсификациях и сформировались армянские лжетеории, камуфлирующие амбициозные претензии на Азербайджанские земли. Геноцид, "Великий Арарат", Нагорный Карабах, аккультурация (политика присвоения элементов чужого культурного наследия), теория Дашнака и многое другое являются плодом продолжительных фальсификаций.

Уместным будет вспомнить, что именно Армении принадлежит патент на "туалетную тактику" переговорных процессов, так как благодаря экс-президенту этой страны Роберту Кочаряну прецедент имеет место в истории современной дипломатии (это он под предлогом необходимости выйти в туалет покинул стол переговоров). Подобного рода "туалетные тактики" являются свидетельством не аргументированности и необоснованности позиции. Собственно говоря, таких политических "приёмов-дурачков" за Арменией числится бесконечный ряд. Согласитесь, трудно вести какие-либо рациональные переговоры и/или диалог, когда вторая сторона не брезгует такими дешевыми приемами.

В конфликте с сильной стороной намного легче прикинуться дурачком или фанатом, с которым трудно общаться, а еще труднее переубедить, нежели вести рациональный и аргументированный диалог. Данная характеристика применима также и к тактике нынешнего "лидера" армянского народа. Но до каких пор их политическая элита будет заниматься самообманом и до каких пор прогрессивная часть армянского народа будет терпеть это "убийство" полноценного суверенитета? Ведь именно эта половина армянской нации прекрасно понимает неправоту своих политических лидеров. Подобная позиция неизбежно приведет к деградации армянской государственности. Единственный выход - это восстановить справедливость, вернуть земли и полноправно сотрудничать с Азербайджаном. Отчасти поэтому все когда-либо существующие в Армении правительства так часто прибегали к применению силы. В условиях отсутствия легитимности и бесперспективной внешней политики единственным средством сохранения власти является жесткий террор, в том числе и по отношению к своему народу.

Приведем еще один небольшой пример из серии армянской тактики "прикинуться дурачком". Иной экс-президент Армении Серж Саргсян предложил Азербайджану подписать соглашение о неприменении силы. По его словам такой договор послужит установлению доверительных отношений и докажет, что Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (из сообщения агентства PanARMENIAN.Net.). Эта, мягко говоря, нелепость не поддается каким-либо комментариям. Так как комментировать это, все равно, что реагировать на глупость. Тем ни менее необходимо делать выводы. Видимо дипломатия и открытый диалог не самые лучшие методы против армянской тактики "младенца дурачка".

Данную тактику с успехом применяет также и Н.Пашинян. Некоторые же торопились охарактеризовать его как прозападного политика-ставленника. Даже предсказывали неминуемое отдаление позиций Армении и России. Позволю себе предположить, что этого не будет. Разнохарактерные ситуации, с которыми ему придется сталкиваться во время решения тех или иных конкретных проблем, буквально из раза в раз будут толкать его в объятия России.

В СМИ, и не только в наших, активно пытались представить этого нового "героя" старого армянского мифа как прозападного политика. Более того, приводились различные факты, которые якобы косвенно указывают на неминуемое отдаление позиций наших горе соседей с Россией. Политические байки доходили вплоть до того, что якобы новый премьер отменит дату проведения праздничных мероприятий по поводу дня победы. Ведь, данный акт уже сам по себе символизировал бы окончательное расхождение позиций.

Аналитики немного поторопились и уже успели забыть сущность армянской политики, которая не имеет лица и построена на фальсификациях и самобичевании. Кроме того, Армения в отличие от Грузии и Азербайджана, является гарантом военного присутствия России в данном регионе. Вне каких-либо сомнений, обеспечение военного присутствия в этом регионе для России является задачей стратегической значимости. Отчасти поэтому можно предположить, что Россия так легко не откажется от Армении в качестве своего регионального вассала. Можно, конечно и продолжить перечень примеров, но в любом случае Н.Пашинян - это всего лишь новый герой старой армянской политики, цели и стратегии которой остаются неизменными. Меняются всего лишь тактические маневры. При этом наш конфликт и национальная боль, т.е. оккупированная территория Нагорного Карабаха, остаются быть разменной монетой и предметом политических манипуляций.