В Армении проходят протесты против освобождения Кочаряна - ВИДЕО

Протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют "Убийца". Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.

В конце июля специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Экс-президент проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.

Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят нейтрализовать от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

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