Достигнутые на саммите в Актау договоренности приведут к улучшению экосистемы Каспия

В настоящее время в рамках Комиссии по охране, эффективному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и их совместному использованию ведется работа по решению проблем, связанных с управлением биоресурсами моря. Об этом во вторник сказал Trend директор Научно-исследовательского института рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов, передает Day.Az.

По его словам, обсуждения, проведенные 12 августа в Актау на V Саммите глав прикаспийских государств, позволят намного быстрее решить данные проблемы, улучшить экологическую систему Каспийского моря, поспособствуют экологическому развитию Каспия.

Он отметил, что среди главных вопросов, обсужденных на саммите главами государств, были не только правовой статус Каспийского моря, сотрудничество в Каспийском регионе в экономической, транспортной сферах, но и сотрудничество по охране экологии и биоресурсов.

"Все прикаспийские страны в своих экономических секторах проводят научные исследования для увеличения запасов осетровых рыб. В ходе обсуждения результатов исследований становится ясно, что за последние 10-15 лет их запасы сокращаются. Это, в основном, связано с негативными процессами в экосистеме Каспия, снижением кормовой базы в Каспийском море, браконьерством", - добавил Ахундов.

Ахундов отметил, что Азербайджан поддерживает все усилия по увеличению популяции осетровых рыб и добавил, что в стране уже начинает развиваться аквакультура.

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