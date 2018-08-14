Каспийская декларация - выдающееся достижение азербайджанской дипломатии

В казахстанском городе Актау 12 августа произошло историческое событие, которое, несомненно, будет определять перспективы развития и сотрудничества прикаспийских стран.

Об этом сказал Trend во вторник доктор философии по политическим наукам, полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана Джалил Халилов, комментируя данное событие, передает Day.Az.

В Актау на V Каспийском саммите, после 22-летних переговоров, была подписана Конвенция о статусе Каспийского моря, считающаяся своеобразной "Конституцией Каспия". Конвенцию от имени своих стран подписали президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Рухани, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

Как отметил Халилов, путь к окончательному тексту конвенции был непростым. В 1996 году, когда была создана международная экспертная группа для согласования интересов и пожеланий прикаспийских стран, исходные требования настолько противоречили друг другу, что, казалось, что выработка согласованного текста - нереальная задача. Нужно было обосновать и принять ряд принципиальных, неординарных решений. Прежде всего, текст конвенции носил неопределенный характер - при географической оценке Каспия следовало признать, что это не море и не обычное озеро. Соответственно, в качестве основания для его деления следовало бы выработать иные критерии.

"Задача при этом осложнялась тем, что неравномерно распределены нефтегазовые ресурсы в акватории Каспия. Согласно принятой конвенции, площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права", - сказал Халилов.

Далее, всем сторонам следовало согласиться, что добыча нефти и газа, их транспортировка, в какой бы части Каспия ни происходили, должны носить гласный характер и гарантировать экологическую безопасность, а судоходство, рыболовство, прокладка трубопроводов осуществляться по согласованным с соседней страной правилам.

Немаловажное значение имел также учет геополитических, военных вопросов. Одними из основных пунктов принятой конвенции можно считать положение о недопустимости присутствия на Каспии вооруженных сил третьих стран.

Таким образом, по словам Халилова, клубок этих взаимосвязанных, нетривиальных вопросов удалось согласовать путем компромисса.

"На всех этапах переговорного процесса существенной была инициирующая роль Азербайджана. Следует подчеркнуть, что необходимость данной конвенции, ее роль в безопасном, взаимовыгодном, совместном освоении Каспия были обоснованы еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Его идеи и установки послужили основой азербайджанской позиции при разработке конвенции. Не вызывает сомнений, что соблюдение данной конвенции обернется для народов прикаспийских стран миром и благополучием", - сказал Халилов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook