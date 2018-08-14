Жесткий ответ российского эксперта на популистские выпады в армянских СМИ

То, что в армянских СМИ чуть ли не все статьи аналитического характера имеют антироссийскую направленность, - факт очевидный.

Убедиться в этом очень просто. Для этого достаточно открыть любой армянский интернет-ресурс, чтобы узнать очень много "неожиданной и любопытной" информации преимущественно негативного содержания о некогда почитаемом в Армении союзнике - России.

Причем подобная тенденция устойчиво сохраняется в самых популярных СМИ Еревана. На днях в одном из армянских СМИ была размещена статья в качестве ответа на публикацию известного российского издания, в которой говорилось о пересмотре поставок российского вооружения в Армению.

К слову сказать, армянские комментаторы оперативно отреагировали на эту чувствительную тему, так как вопрос военных поставок из России или из любой другой страны в Армению - самый болезненный для Еревана. Так вот, армянский автор в ответной статье выдвинул парочку "умозаключений", которые в очередной раз демонстрируют неприкрытую неприязнь и недовольство российской политикой, которые ежедневно транслируются в массы.

Автор статьи, мягко говоря, сделал несколько откровенных выпадов в адрес своего северного соседа, которые, кстати, не остались вне зоны внимания в российском экспертном сообществе.

Если вкратце и корректно передать суть материала (автор статьи крайне неуважительно высказался в адрес политики Москвы), то основной посыл в том, что Ереван никогда не получал от Москвы никакой поддержки, в том числе военной, политической, экономической и прочей, что Россия занимается политической поддержкой карабахского конфликта и неоправданно уверена в своей незаменимости.

Комментируя данный факт Trend, известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук сказал, что ситуацию вокруг армяно-российских отношений пробуют раскачать всерьёз, и всё, что мы наблюдаем после майского для Москвы шока, пока ещё лишь предварительные тесты с целью понять, насколько далеко можно зайти в этом направлении.

"Это во-первых. Во-вторых, кто бы и что ни говорил сейчас по поводу бесполезности, слабости, формальности поддержки Еревана со стороны Москвы, но эта поддержка позволяла Армении на протяжении четверти века в целом не думать о проблемах безопасности вокруг себя. Как известно, всё всегда познаётся в сравнении, поэтому я бы не стал желать Армении сравнить ту российскую поддержку, которая была до настоящего времени, и ту степень защиты, которая может возникнуть после её исчезновения. В как бы "незаметной" российской поддержке по факту заключается всё: и сохранение армянского контроля над Карабахом, и сдерживание Турции, и оснащение армянской армии современным вооружением и многое другое, включая чисто экономические вопросы. Напоминать об этом бессмысленно, во всяком случае подобными вещами сам я никогда не занимаюсь. Чем больше вы напоминаете о своей полезности, тем больше вам садятся на шею. Пусть каждый думает что хочет, ведь, как известно из поговорки, война план покажет", - сказал политолог.

По его словам, опасность провокаций по поводу якобы косых взглядов России на Армению, и наоборот, сегодня существенно выросла с тем, чтобы противопоставить две страны друг другу.

"России не просто не нужен карабахский конфликт, его эскалация теперь, после обвала 2014 года, для неё смертельно опасна. Поэтому Россия в Карабахе занята только тем, что всеми силами пытается сохранить статус-кво, даже после апреля 2016 года. Кстати, для самой Армении - это также единственный возможный вариант, так как все остальные варианты - это война, и не только с одним Азербайджаном. Но войну лишний раз звать не надо, эта отзывчивая "девушка" всегда готова прийти сама. Поэтому по факту получается так, что только наличие в переговорном процессе России помогает отодвинуть эту войну. И доказывать эту аксиому не надо: на России и без того теперь висят уже две войны", - отметил Трофимчук.

По мнению эксперта, статус-кво по-прежнему выгоден как Москве, так и Еревану, в отличие от Баку.

"И это уже не просто политическая поддержка - это прямая защита от войны, что намного больше. Если бы Москва заявила, что поддерживает точку зрения Баку, что статус-кво в Карабахе больше не нужен, вот тогда можно было бы выдвигать ей [России со стороны Армении] политические претензии. Да, хотелось бы, чтобы ОДКБ в гораздо большей степени соответствовала своему прямому назначению. Но проблема здесь не в степени поддержки Армении, а совсем в другом: в организации работают такие же чиновники, которым в целом ничего не надо, так как их большие оклады никак не связаны с текущей, не самой лучшей военно-политической обстановкой. Поэтому для них пока нет ни войн, ни санкций", - отметил российский аналитик.

Далее он прокомментировал "мысль", выданную армянскими горе-политологами о том, что якобы в Москве не изжили не только "синьорско-вассального" отношения к своим партнерам, но и ощущения своей незаменимости.

"Не могу сказать, что в этом смысле РФ ведёт себя так же, как и СССР. Советская Москва снабжала республики (как и дальние страны), включая Армению, бесплатно всем необходимым, но при этом жёстко контролировала поведение власти на местах. Россия, организуя посильное снабжение сегодня - пусть даже не в виде прямой помощи, а хотя бы кредитов, так как у нас везде рынок, а не социализм, - уже не в состоянии заставить местную власть выполнять свои пожелания. Разница принципиальная. Именно по этой причине ближайшие партнёры РФ получают от неё преференции, но при этом заявляют всё, что считают нужным, включая прямые обвинения", - резюмировал собеседник агентства.

Матанат Насибова, обозреватель Trend

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