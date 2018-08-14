МИД: Среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет азербайджанцев

Среди пострадавших при обрушении моста в итальянском городе Генуя нет азербайджанцев.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Глава пресс-службы МИД отметил, что среди погибших и раненых нет граждан Азербайджана.

По его словам, по этому вопросу поддерживается постоянный контакт с посольством Азербайджана в Италии.

Отметим, что в результате обрушения части моста в Генуе погибло 22 человека, 13 человек ранены.

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