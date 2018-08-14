Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Физулинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги, соединяющей магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан с рядом сел Физулинского района. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенд, Араз Зяргяр с населением 15 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.