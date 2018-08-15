Пашинян попал в крайне сложное положение

15 августа 2018 09:35

Вчера активисты и члены инициативы "Привет, Роб" ворвались в Ереван-плаза и сорвали пресс-конференцию экс-президента Роберта Кочаряна. Затем они отправились к генпрокуратуре, представитель которой сказал, что после изучения решения Апелляционного суда об отмене ареста Р. Кочаряна прокуратура может обжаловать его. Затем манифестанты отправились на площадь Республики. И это не случайно.

Манифестанты ждали реакции Никола Пашиняна. А он, как пишут армянские СМИ, сейчас в крайне сложном положении, потому что отвечать ему надо не только людям, которым он обещал довести дело 1 марта до конца и наказать виновных. Отвечать ему приходится внутренним союзникам, которые поддержали революцию, прежней власти, которая ушла без крови и насилия, оставив действующую государственную машину и получив гарантии отказа от вендетты.

Николу Пашиняну придется либо признать, что судебная система в стране не работает и по-прежнему подчиняется прежней власти, либо заявить, что все сделано по закону, суд в стране независимый.

Сабухи Иманов 

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