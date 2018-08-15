Армении предрекли скорую смену власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает митинг на 17 августа, который пройдет на ереванской Площади Республики, чтобы поговорить о 100-дневной деятельности правительства.



Уже Армянский национальный конгресс, возглавляемый экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвал своих сторонников принять участие на этом митинге.

В заявлении АНК отмечается, что Апелляционный суд под влиянием некоторых сил принял незаконное решение и аннулировал решение об аресте Роберта Кочаряна. 46 депутатов выступили в защиту Кочаряна, а "подвластные им СМИ начали травлю в отношении нынешних властей", говорится в сообщении.



"Все это не что иное, как консолидация контрреволюционных сил и антигосударственного заговора прежнего режима против народа. В целях недопущения реванша контрреволюционных сил призываем всех членов и соратников Конгресса принять активное участие в митинге 17 августа", - отмечается в заявления.

Партия "Оринац еркир", возглавляемая Артуром Багдасаряном, также призвала своих сторонников принять участие в митинге, который пройдет 17 августа на площади Республики в Ереване.

В интервью армянскому Первому Информационному председатель Форума армянских ассоциаций Европы, руководитель холдинга "Финансовый центр бизнес Европа-Азия" Ашот Григорян заявил, что не понимает смысла этого митинга.

"В тот день Никол Пашинян должен был ответить на вопросы, убедить нас, что он был неизбранным премьер-министром, но - да, достойным премьер-министром, и показать свою работу и, получив одобрение, продолжить свою деятельность. Но будем искренними - есть ли тот, кто заметил экономические изменения в своей жизни? Думаю, нет, нельзя же скрыть истину. 90% интеллигенции уже колеблется, что это такое происходит, где те ожидания, которые были у нас от нового правительства, где экономический бум, который, несомненно, должен был последовать революции? В этом плане вы можете повсюду увидеть сомнения.

Наши ожидания не только не оправдались, а с каждым месяцем люди будут разочаровываться, и будет создана примерно такая же ситуация, которая была до, так называемой, революции", - отметил собеседник армянского издания.

По его мнению, была смена власти - ужасный, антинациональный режим Сержа Саргсяна был сменен молодыми людьми с энергичными надеждами, которые, однако, кроме надежд, не имеют ни знаний, ни опыта, ни профессионализма".

По определению Ашота Григоряна, власть, находящаяся в эйфорическом состоянии, не способна терпеть никаких возражений, слушать объективную критику в свой адрес, а в таких условиях, по словам Григоряна, "как правило, эта власть быстро падает, и к власти приходят такие люди, которые действительно могут что-то делать".

Сабухи Иманов