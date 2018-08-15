Начало конца Никола Пашиняна: митинги уже не помогут

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 100 дней своего вступления в должность 17 августа проведет митинг на площади Республики в Ереване. При этом уже сейчас очевидно, что данный митинг будет носить откровенно антироссийский характер. Собственно, как и многие иные митинги, предшествовашие приходу к власти в РА новых сил во главе с Пашиняном.

Сам он, помнится, многократно пытался юлить, заверяя российскую сторону в верности духу союзнических отношений с ней. Но в РФ мало кто верит словам Пашиняна. Более того, в России уже вынуждены были кое о чем напомнить новому руководству РА. Достаточно вспомнить заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который 31 июля указал, что события в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам. Речь шла об аресте экс-президента РА Роберта Кочаряна.

Самое смешное в этой ситуации - то, что некоторые сторонники Пашиняна заявляли, что проведение митинга 17 августа - своеобразный ответ на заявления главы МИД России Сергея Лаврова. К примеру, бывший пресс-секретарь первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Карпис Пашоян заявил: "Митинг 17 августа после заявления главы МИД России Лаврова должен расцениваться как демонстрация силы с логикой военного парада. Большая масса людей снова докажет, что они доверяют и поддерживают кабинет Никола Пашиняна, сигнализируя всему миру, что суверенитет и независимость Республики сильно защищены и застрахованы".

Военного парада! Нет, ара, межгалактического слета на Театральной площади в Ереване! Нет, я прекрасно знаю склонность армянской стороны выдавать любую мелочь, с РА связанную, за событие вселенского масштаба. Но тут получился форменный конфуз. Ведь, как ни крути, а Роберт Кочарян уже на свободе. И никакого военного парада для этого не понадобилось. Все оказалось проще, банальнее. Выявился поразительный дилетантизм представителей новой власти РА. Желавшие посадить Р.Кочаряна даже не потрудились вспомнить о законе РА, согласно которому экс-президент этой страны обладает иммунитетом, неприкосновенностью.

Теперь Пашиняну приходится отчаянно оправдываться за то, что он не сумел осилить то, что обещал. Он снова обещает посадить всех и вся. Наверное, об этом и будет говорить на митинге. Только вот ораторствовать на площади и умело управлять страной - две большие разницы, как говорят в Одессе. И мы уже видим, как даже лояльные к новой власти СМИ РА начинают критиковать ее за то, что слова их сильно расходятся с делами.

Причем, что самое печальное для Воваевича, критикует его и армянская диаспора, благодаря помощи которой он и уселся в кресло премьер-министра РА. И новая власть пыталась отблагодарить диаспору. Раздавались заявления о важности создания двухпалатного парламента, один из которых отводился именно армянской диаспоре. Да и сам Никол Пашинян в своем недавнем интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что намерен ввести изменения в Конституцию и использовать потенциал диаспоры для развития Армении.

Понять его можно. Эксплуатация имиджа страны, совершившей "бархатную революцию", не принесла ожидавшегося потока денег от Запада. Заигрывания с ЕС и НАТО тоже оказались впустую. При этом отношения с РФ испортились донельзя. Армения продолжает утопать в болоте экономических проблем и внутриполитического кризиса. А тут еще и диаспора. Не довольна она уже Воваевичем, оказывается.

"Я не понимаю смысла этого митинга. Я думаю, что любой нормальный руководитель любой нормальной страны в мире отвечает в этот день на вопросы, потому что люди с нетерпением ждут, когда пройдут 100 дней, чтобы, если за это время произошли изменения, поговорить об этих изменениях, а если не было никаких изменений или их не было слишком много, тогда задать вопросы и, кстати, в этом случае руководителям задаются очень жесткие вопросы. Учитывая это обстоятельство, изменить эту традицию и, вместо ответов на вопросы, организовать митинг очень похоже на то, как Никол Пашинян стал премьер-министром, то есть через митинги, а не спросили мнения народа и провели выборы, а на волне ненависти к Сержу Саргсяну поднялся на вершину кто-то и без оппонентов стал премьер-министром. Теперь Никол Пашинян хочет продолжать идти по тому же пути, который, по моей оценке, весьма предосудителен", - заявил в беседе с ереванским Первым Информационным председатель Форума армянских ассоциаций Европы, проживающий в Словакии, армянский бизнесмен Ашот Григорян, говоря о митинге 17 августа, организованном премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который организован в связи со 100 днями его пребывания в должности.

Он также добавил: "В тот день Никол Пашинян должен был ответить на вопросы, убедить нас, что он был неизбранным премьер-министром, но - да, достойным премьер-министром, и показать свою работу и, получив одобрение, продолжить свою деятельность, но будем искренними - есть ли тот, кто заметил экономические изменения в своей жизни? Думаю, нет, нельзя же скрыть истину. 90% интеллигенции уже колеблется, что это такое происходит, где те ожидания, которые были у нас от нового правительства, где экономический бум, который, несомненно, должен был последовать революции? В этом плане вы можете повсюду увидеть сомнения, и я, к сожалению, принадлежу к той группе, которая считает, что наши ожидания не только не оправдались, а с каждым месяцем люди будут разочаровываться, и будет создана примерно такая же ситуация, которая была до, так называемой, революции, а революцию называю так называемой, потому что, как мы видим, это была смена власти - ужасный, антинациональный режим Сержа Саргсяна был сменен молодыми людьми с энергичными надеждами, которые, однако, кроме надежд, не имеют ничего, то есть ни знаний, ни опыта, ни профессионализма. Здесь хуже всего то, что, когда такие молодые люди переживают всплеск, они сразу, снизу поднимаясь на вершину, переоценивают себя и думают, что они самые важные лица, что неприемлемо".

По определению Ашота Григоряна, власть, находящаяся в эйфорическом состоянии, не способна терпеть никаких возражений, слушать объективную критику в свой адрес, а в таких условиях, по словам Григоряна, "как правило, эта власть быстро падает, и к власти приходят такие люди, которые действительно могут что-то делать".Такой вот прогноз. Он звучит далеко не только из уст Григоряна. И митингами Пашинян ситуацию уже не исправит.

Акпер Гасанов