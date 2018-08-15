Президент Ильхам Алиев выделил 20,1 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабека в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции проспекта Бабека в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции на территории Баку проспекта общегородского значения - Бабека, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 20,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.