В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народной артистки Гюльхар Гасановой
15 августа 2018 18:32 159
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея народной артистки Азербайджана Гюльхар Гасановой.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В декабре 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения видной оперной певицы, народной артистки Азербайджана Гюльхар Ибрагим гызы Гасановой.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения празднования 100-летия видной певицы Гюльхар Гасановой, внесшей ценный вклад в развитие оперного искусства Азербайджана, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народной артистки Гюльхар Гасановой.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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