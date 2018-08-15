В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народной артистки Гюльхар Гасановой

15 августа 2018 18:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея народной артистки Азербайджана Гюльхар Гасановой.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В декабре 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения видной оперной певицы, народной артистки Азербайджана Гюльхар Ибрагим гызы Гасановой.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения празднования 100-летия видной певицы Гюльхар Гасановой, внесшей ценный вклад в развитие оперного искусства Азербайджана, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народной артистки Гюльхар Гасановой.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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