Эльмар Мамедъяров об итогах V Каспийского саммита в Актау - ИНТЕРВЬЮ

Интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по итогам V саммита глав прикаспийских государств, данное ряду СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Что бы вы могли сказать об итогах V Каспийского саммита в Актау?

- Подписание на прошедшем 12 августа 2018 года в городе Актау V Каспийском саммите Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является историческим событием и важным достижением для пяти его прибрежных государств. Оно ещё раз продемонстрировало, что прикаспийские государства обладают твёрдой решимостью подтвердить атмосферу устойчивого мира и сотрудничества в Каспийском бассейне и прилегающих регионах.

Конвенция определяет правовые рамки межгосударственных отношений и поведения в Каспийском море. В основе этого документа лежат общепринятые принципы международного права, в особенности такие ключевые как уважение территориальной целостности и суверенитета государств. Вместе с определением правового режима и применяемых терминов, конвенция описывает ясные, прозрачные и предсказуемые нормы приемлемого поведения в контексте деятельности всех прикаспийских государств. Эти отношения, основанные на взаимном доверии и сотрудничестве между прикаспийскими государствами, необходимы для них самих, а также их партнёров.

В процессе разработки конвенции прикаспийские государства также продемонстрировали такие элементы высокой политической культуры как уникальная региональная идентичность, ответственность и способность быть хозяевами своей судьбы. Прикаспийские государства, не дав возможности для какого-нибудь вмешательства извне, путём совместных усилий добились важных достижений, в том числе подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Процесс согласования Конвенции потребовал продолжительных усилий со стороны государств-членов.

- Мы хотели бы услышать ваше мнение по этому поводу.

- Следует признать, что заключительный этап согласования конвенции прошёл путь далеко непростых обсуждений. Двухдневная встреча министров иностранных дел прикаспийских государств, проведённая в декабре 2017 года в Москве, носила очень интенсивный характер, а по её итогам, наконец, был достигнут основной прогресс в согласовании конвенции. По целому ряду положений были проведены очень серьёзные дискуссии. Но при доброй воле и взаимном доверии переговоры дают положительные результаты. По итогам всех этих обсуждений конвенция была представлена президентам для подписания на саммите прикаспийских государств в Актау, и мы смогли осуществить это.

- Какими будут следующие шаги?

- В соответствии с внутригосударственными процедурами, конвенция будет представлена для ратификации государствами-членами. Мы надеемся, что ратификация конвенции вскоре будет завершена.

Завершение процесса ратификации и практическое осуществление положений конвенции откроют ещё более широкие возможности для устойчивого развития региона. В конвенции и принятом главами государств на саммите в Актау коммюнике были определены новые задачи и даны соответствующие поручения. Интенсивная работа, основанная на доброй воле, дружбе и сотрудничестве во благо всего Каспийского региона и наших народов, будет продолжена и в дальнейшем.