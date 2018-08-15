Кочарян собирается свергнуть Пашиняна

В Армении кампания по устранению представителей прежней правящей партии РПА из ключевых позиций находится на пике. Ставший в апреле премьером "человек с улицы" Никол Пашинян прилагает серьезные усилия, чтобы ликвидировать сопротивление республиканской элиты и сколотить себе внушительную электоральную поддержку на предстоящих парламентских выборах. Его кампания по борьбе с коррупцией, по мнению многих, преследует большей частью политические цели, так как аресты коррупционеров носят избирательный, а не системный характер. В центре внимания сегодня уголовное преследование экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а также бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна. И если последний находится в бегах, то Юрий Хачатуров в силу своего дипломатического статуса был освобожден сразу после задержания, а меру пресечения арест для Роберта Кочаряна отменил во вторник Апелляционный суд РА. Специальная следственная служба Армении предъявила ему в конце июля обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Вероятно, и другим двум экс-президентам Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну также не избежать, по меньшей мере, контактов с правоохранителями, так как Роберт Кочарян на первых же допросах дал понять, что в одиночку тянуть тюремную лямку не намерен.

Создавшее громкий общественный резонанс дело Кочаряна способно повлиять на успешность и даже оценку легитимности новой власти. Аппеляционный суд признал, что действия Кочаряна проистекали из его статуса, следовательно, поставил под сомнение утверждение следствия, что в феврале-марте 2008 года второй президент сверг конституционный строй. Неожиданное решение суда было воспринято неоднозначно. В традиционно скептически настроенном обществе это решение истолковали не иначе, как тактическое поражение Пашиняна, усмотрев в позиции суда "российский след" и проявление лояльности к криминальному олигархату. У всех на слуху осталось резкое заявление российского МИД, обвинившего новую власть в сведении счетов с политическими оппонентами. С другой стороны, освобождение Кочаряна из под ареста на основании его статуса неприкосновенности, как бывшего президента, сторонники новой власти пытаются трактовать, как проявление истинной демократии. Однако, более показательны попытки самого Кочаряна поставить под сомнение законность новой власти и аннулировать результаты "бархатной революции". Во вторник перед резиденцией премьер-министра в Ереване прошла акция протеста немногочисленных сторонников опального экс-президента с призывами свержения новой власти.

По мнению многих, кредит доверия к Кочаряну в обществе крайне мал, однако он за счет немалых финансовых средств и медиаресурсов и при поддержке "бывшей" элиты способен со временем изменить текущий баланс. По крайней мере, во вторник партия АРФ "Дашнакцутюн" заявила о готовности сотрудничать с ним. В интервью Радио Азатутюн представитель Бюро АРФД Грант Маркарян сообщил, они не исключает сотрудничества с Робертом Кочаряном, в случае если тот сообщит о соответствующем намерении. По мнению армянского политолога Вигена Акопяна, такая активность нынешней власти "в борьбе за правду" может быть связана с определенными договоренностями, достигнутыми во время транзита власти. Он считает также, что арест Кочаряна может стать катализатором формирования оппозиционного поля в стране, где образовался вакуум, сообщает РИА Новости.

"...Кочарян фактически заявил о возвращении в политику. Республиканская партия Армении и "Дашнакцутюн" поняли этот посыл, отреагировав официальными заявлениями, осуждающими аресты", - считает Акопян.

Сам Пашинян отказался комментировать громкие обвинения, ссылаясь на то, что его слова могут быть интерпретированы, как попытка повлиять на следствие.

Между тем, весьма вероятно, что "чистки" среди старой пророссийской элиты представляют для Армении немалый риск - заигравшись Пашинян может окончательно потерять, в том числе, военную поддержку Москвы, что неизбежно приведет к тому, что армянские силы будут вынуждены с позором уйти со всех оккупированных территорий Азербайджана и потенциальные риски могут быть еще серьезнее. Поэтому, очевидно, что новому премьеру каким-то образом придется договариваться с Москвой, сохраняя при этом личину борца за справедливость и демократию. Однако, судя по всему, пока-что, после неожиданного триумфа и прихода во власть для него настала полоса неудач. Кадровая политика прозападного направления и непопулярные реформы, уже проведенные и запланированные новым правительством, значительно изменили отношение социума к новому руководству. Революционная эйфория постепенно спадает и на смену к ней приходит глубокое разочарование. Оптимистические обещания властей по поводу радикальных экономических перемен слабо влияют на общество, которое за годы независимости приобрело иммунитет к пустому популизму и лживой пропаганде. Внешнеполитическая деятельность команды Пашиняна также оставляет желать лучшего. Армения не смогла реализовать новые лозунги о сближении с Западом, однако умудрилась крайне обострить свои отношения с РФ, от благоволения которой зависят практически все жизненно важные факторы существования государства.

В сегодняшних реалиях, более чем очевидно, что Пашиняну для удержания власти необходимо "подкормить" электорат реальными экономическими достижениями, или же обладать властью диктатора, чтобы под сурдинку либеральной риторики, убедить народ, что он обладает силой, способной сломить любое сопротивление. На это в том числе направлена кадровая чистка среди силовых ведомств, где все еще сильны представители прежней правящей партии, для этого же он стремится сформировать новый парламент, в целом, подконтрольный ему самому. Примечательно, что в силовых структурах, собственно, как и во всех ключевых отраслях, вычищается лишь самая верхушка, а прежняя система, за исключением "косметических" изменений остается неизменной. Старые кадры с повышенным усердием власти, называющей себя новой лишь номинально.

Р.Рахибоглу