«Джон Батчелор Шоу»: Репортаж из Tертерского района

В рамках визита в Азербайджан ведущий радиопередачи "Джон Батчелор Шоу", имеющей широкую аудиторию в США, Джон Батчелор подготовил репортаж из села Гапанлы Тертерского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поездке в прифронтовой район известного американского ведущего сопровождали глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов и генерал Вооруженных сил Азербайджана Хикмет Гасанов.

В начале репортажа Джон Батчелор сказал, чтo хотя он не обладает подробной информацией об армяно-азербайджанском конфликте, события, происходящие на линии соприкосновения, урон, наносимый проживающим здесь людям, вызвали у него большое беспокойство.

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов отметил, что село Гапанлы наиболее близко расположено к линии соприкосновения. "В настоящее время расстояние с места, на котором мы стоим, до вражеского окопа составляет примерно 200-250 метров. Однако, несмотря на это, по дороге вы увидели, что в селе, можно сказать, нет необработанной земли, проживающие здесь люди сеют и собирают урожай. Tертер - сельскохозяйственный район, и все население здесь живет производством сельскохозяйственной продукции", - сказал M.Mамедов.

Коснувшись апрельских боев 2016 года, Джон Батчелор сказал: мысли о том, что из-за близости этой территории к линии фронта подобные события могут повториться в любой момент, вызывают беспокойство.

Информируя о положении на линии фронта, генерал Хикмет Гасанов отметил, что основное задание - сохранить устойчивость обороны вдоль фронта, а также защитить населенные пункты, расположенные вблизи к линии соприкосновения, от вражеских атак, пресечь любую провокацию и угрозу со стороны врага. Генерал сказал, что армяно-азербайджанский конфликт - не замороженный конфликт. Он отметил, что армянские вооруженные силы часто нарушают режим прекращения огня, и война может воспламениться в любой момент. "Однако сегодня азербайджанская армия способна отразить любую угрозу и атаку врага", - сказал Хикмет Гасанов.

Говоря о работе, проводимой в районе в области развития сельского хозяйства, Мустагим Мамедов сказал: "Прежде всего отмечу, что мы вынуждены подавать воду населению из артезианских колодцев. Территория Tертера составляет 31600 гектаров. С конца мая до первой декады ноября армянские оккупанты полностью перекрывают воду. Мы можем орошать нашу землю лишь посредством артезианских колодцев, но этого недостаточно для полива всей продукции, производимой нашим населением. Если мы сможем пользоваться водой из реки Тертер, то урожайность будет выше, чем сейчас, а это создаст условия для улучшения благосостояния наших тружеников. Однако вы сами увидели, что в реке Тертер нет ни грамма воды".

M.Mамедов рассказал и об апрельских боях 2016 года. Он отметил, что сразу после этих боев сюда приехали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. "Глава государства дал поручение о восстановлении 256 разрушенных домов, все эти дома были отстроены заново. Были разрушены два школьных здания, они тоже заново отстроены и восстановлены. Однако главную обеспокоенность вызывает то, что гражданские лица каждый день подвергаются здесь атакам армян. Армянские вооруженные силы обстреливают их даже во время занятий ежедневными хозяйственными делами. То есть нас в основном беспокоит то, что гражданское население подвергается здесь атакам. Однако если апрельские события повторятся, люди готовы взять в руки оружие для защиты своих земель. Сегодня все население Tертера, весь азербайджанский народ знают, что дело Азербайджана - правое. Оккупированные территории - это земли наших предков, и мы всегда должны быть готовы вернуть их",- сказал он.

Отметим, что ведущий известной в США радиопередачи "Джон Батчелор Шоу", имеющей широкую аудиторию, Джон Батчелор 29 июля - 4 августа находился в Азербаджане и подготовил цикл передач о нашей стране.