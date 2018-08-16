«Привет, Роб». Откуда в Армении взялось это название

Позавчера активисты и члены инициативы "Привет, Роб" ворвались в Ереван-плаза и сорвали пресс-конференцию экс-президента Роберта Кочаряна.

Теперь многие интересуются, откуда взялось название для этой инициативы.

Армянские СМИ пишут, что в 2011 году в Армению из грузинской Джавахетии приехал некто Погос Погосян, который 25 сентября с друзьями отправился в кафе "Парус", куда явился и Роберт Кочарян - обогатить джазом свой провинциальный вкус.

Неизвестно, был ли Погосян немного "навеселе" или же был безмерно рад встрече с президентом, но он произнес фразу "Привет, Роб", вследствие чего телохранители Роберта Кочаряна жестоко избили Погосяна в туалете заведения - до смерти.

Через несколько дней после убийства Роберт Кочарян цинично заявил, что если Погос Погосян был бы жив, ему было бы что сказать. Один из телохранителей - Агамал Арутюнян по кличке Куку, был осужден на два года условно. Вот таким вот образом Роберт Кочарян защищал свое преступное окружение.

Армянские СМИ отмечают, что после чудовищного преступления 27 октября 1999 года в Армении царила такая атмосфера ужаса, что ни один из присутствующих в тот вечер в кафе "Парус" не осмелился рассказать общественности о произошедшем преступлении, предпочтя не оказываться в роли мишени мстительности Кочаряна. Заговорил только журналист Марк Григорян, на которого вскоре было совершено покушение, вследствие чего он уехал из Армении и долгие годы жил в Великобритании.

Вспоминая тот кровавый инцидент, участники позавчерашней акции протеста именно так назвали свое мероприятие - "Привет, Роб".

Как пишут армянские СМИ, если бы у Роберта Кочаряна позавчера появилась возможность что-либо сказать, он, вероятно, сказал бы - будьте мне благодарны за то, что никто из произносивших "Привет, Роб" не был убит.

Сабухи Иманов