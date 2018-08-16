Президент Ильхам Алиев присвоил генеральские звания группе военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, воинское звание "генерал-лейтенант" присвоено генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову и генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву, воинское звание "генерал-майор" - полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову, полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову и полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.