Президент Ильхам Алиев присвоил генеральские звания группе военных

16 августа 2018 13:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, воинское звание "генерал-лейтенант" присвоено генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову и генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву, воинское звание "генерал-майор" - полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову, полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову и полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.

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