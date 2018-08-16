Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госпогранслужбы орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной пограничной службы за отличие при выполнении служебных обязанностей орденом "За службу Отечеству" 1-й степени, орденом "За службу Отечеству" 2-й степени, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, медалями "За Отчизну", "За отвагу", "За военные заслуги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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