Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госпогранслужбы орденами и медалями

16 августа 2018 13:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной пограничной службы за отличие при выполнении служебных обязанностей орденом "За службу Отечеству" 1-й степени, орденом "За службу Отечеству" 2-й степени, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, медалями "За Отчизну", "За отвагу", "За военные заслуги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az