Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе военнослужащих и гражданских лиц Госпогранслужбы
16 августа 2018 14:21 271
16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы почетных званий "Заслуженный артист", "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный деятель физической культуры и спорта", "Заслуженный инженер" и "Заслуженный медицинский работник" за многолетнюю плодотворную деятельность.
Об этом сообщает Day.Az.
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