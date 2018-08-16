Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе военнослужащих и гражданских лиц Госпогранслужбы

16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы почетных званий "Заслуженный артист", "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный деятель физической культуры и спорта", "Заслуженный инженер" и "Заслуженный медицинский работник" за многолетнюю плодотворную деятельность.

Об этом сообщает Day.Az.

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