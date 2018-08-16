Президент Ильхам Алиев выделил свыше 10 млн манатов на строительство автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг в Гарадагском районе Баку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг, соединяющей два населенных пункта с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 11,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.