Президент Ильхам Алиев выделил свыше 10 млн манатов на строительство автодороги в Баку
16 августа 2018 18:39 178
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг в Гарадагском районе Баку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг, соединяющей два населенных пункта с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 11,6 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!