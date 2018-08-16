Кочарян или Пашинян: новая грязная борьба в Армении - ПОДРОБНОСТИ

В Армении через 100 дней правления нового "революционного" правительства уже зреют "контрреволюционные" настроения. Иными словами, ставшие объектом репрессий представители старой элиты лихорадочно ищут союзников, а главное лидера, способного консолидировать разрозненные силы недовольных, чтобы смести власть Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют высказывания и призывы самых различных политиков, а также рейтинги представителей новой власти, которые ощутимо идут на убыль. Видимо трех месяцев хватило, чтобы население осознало что в действительности она из себя представляет и уже склоняется к тому, что новое руководство, без обманчивой мишуры, от прежних мало чем отличается. И было бы удивительно, если б его противники не активизировались в такой ситуации, пытаясь повернуть колесо истории, как говорится, вспять.

Как ни удивительно, катализатором резкой перемены настроений послужил арест экс-президента Роберта Кочаряна, а вернее его освобождение из под ареста решением Апелляционного суда. Суд постановил, что второй президент Армении Роберт Кочарян - лицо неприкосновенное и он не может подвергаться уголовному преследованию. Пока с экс-президента не сняты обвинения, но в связи с вердиктом, уголовное преследование может быть и прекращено. Напомним, Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Тогда против демонстрантов было применено боевое оружие, погибло 10 человек. Казалось бы, 10 человек - ничто, по сравнению с гибелью тысяч мирных азербайджанцев, в ходе карабахской войны, на которой Кочарян "погеройствовал" немало. Однако, в изврщенном коллективном сознании современного армянского общества, кровавые военные преступления экс-президента - издержки "освободительной" войны за так называемый "Арцах".

Как бы то ни было, за Кочаряна поручились 46 депутатов Национального собрания - более трети от всего депутатского корпуса. Из них 42 - представители Республиканской партии, три депутата от АРФД и один от блока Гагика Царукяна.

Можно ссылаться на то, что, по мнению многих, нынешний состав Национального собрания не отражает реального положения дел в армянском обществе, а депутаты теряют свою легитимность, ввиду ожидаемых внеочередных выборов. Но факт остается фактом. В условиях политических репрессий, когда само членство или даже близость с РПА сродни статусу "врага народа", такой нонконформизм, безусловно, впечатляет.

Между тем, попытка 2-го президента провести пресс-конференцию сразу после освобождения, как говорится, "по-горячему", была сорвана некой группой "активистов". В заявлении его офиса власти напрямую обвиняются в попытке подавить инакомыслие. "Это не более чем грубое подавление инакомыслия или, как недавно выразился один из политических деятелей, террор мысли", в частности, говорится в пресс-релизе. "Деятель", имя которого не было названо широко известен. В своем недавнем интервью представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Грант Маркарян иносказательно подтвердил готовность партии сотрудничать с Робертом Кочаряном на внутриполитической арене. А вот такой союз может полностью изменить баланс политических сил и стать нешуточным вызовом Николу Пашиняну. В отличие от Кочаряна АРФД обладает немалой электоральной поддержкой и успешно участвовала в коалиции прежней правящей партии РПА. В союзе с опальным экс-президентом партия может рассчитывать на ее расширение за счет многочисленных республиканцев, а также растущей армии, разочарованной в идеях "бархатной революции". Трезвомыслящая часть общества начинает отдавать себе отчет в том, что в создавшейся ситуации придется делать выбор между наверное поднадоевшей, но жизненно необходимой опекой "старшего брата", и иллюзорной поддержкой далеких и категорически не склонных к военным рискам западных стран. Для этого даже не потребуется новой революции, вопрос вполне решаем путем парламентских выборов. Такая коалиция также может рассчитывать на поддержку могущественной Москвы, явное недовольство которой новыми властями, не может не тревожить армянское общество. После ареста Кочаряна, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, как сообщает "ТАСС", что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. Несомненно, позиция Москвы немаловажный фактор, влияющий на многочисленные процессы на постсоветском пространстве. Печальные последствия действий вразрез с геополитическими интересам России, в частности попытки сближения с НАТО некоторых из них, нам хорошо известны. Применительно к РА, этот фактор следует считать ключевым, так как она, как и непризнанная "НКР", в полной зависимости от РФ практически во всем. Прямые военные действия России, практически исключаются экспертным сообществом, однако в том же электоральном поле, определяющим фактором может стать даже одна ее вербальная поддержка.

Собственно, в Армении все идет к развязке по классическому марксистскому сценарию. Верхи не могут, а низы не хотят...Новая власть разочаровывает общество своей несостоятельностью, неспособностью удовлетворить потребности общества, которое пошло за ним в надежде на улучшение уровня и качества жизни. Стремительный триумф народных протестов, уход из власти ненавистного тирана и последующие громкие аресты богатеев и крупных чиновников не могли не воодушевить народ. Однако, древнеримская формула, как нельзя более актуальная сегодня, подразумевает не только "зрелища" для умиротворения "плебса", но, в первую очередь - "хлеба". А вот с этим у харизматичного народного лидера, каковым себя декларирует Пашинян, более чем серьезные проблемы. Денег у государства нет, как нет и шансов их добыть в ближайшем будущем.

По сути, вопреки уверениям новой власти, свержение клептократического режима удалось лишь номинально. Ушел с поста главы правительства одиозный Серж Саргсян, преследуют выборочно некоторых коррупционеров, а порочная система управления в стране, по крайней мере в сфере экономики, остается практически без изменений. Никол Пашинян попросту самоутверждается, с тем, чтобы контролировать и управлять "общаком" олигархов и чинуш. Однако, при всей ненависти народа к пресловутому "карабахскому клану" и всему олигархату, устранение Саргсяна и отдельных его ставленников и приближенных самоцелью не являлось. Общество хочет скорейшего улучшения жизненных условий - восстановления экономики, общедоступности "социальных лифтов", достойных доходов, справедливых судов и многого другого, "как на Западе". Однако, все это изначально было недостижимо в плачевной ситуации современной Армении и становится очевидно, что народ в очередной раз банально повелся на лицемерные посулы очередного политикана, видимо, очарованный революционной романтикой.

Конечно, же политические перспективы правительства Пашиняна сегодня практически непредсказуемы, точно так же, как и вероятность фактического создания блока АРФД-Кочарян. Динамика дальнейших событий текущего года зависит от множества факторов, большая часть которых, остается за пределами публичного поля. Однако, очевидно, что в Москве внимательно следят за событиями в стране и весьма вероятно, что попытка какой либо кандидат из сегодняшней оппозиции, известный там, как лоялист, имеет все шансы быть поддержанным всесильным северным патроном, если попытается сместить действующую власть.

Р. Рахибоглу