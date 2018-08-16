Претензии Армении к соседям - показатель захватнической, агрессивной политики этой страны

Армяне время от времени при поддержке своих покровителей выступали с территориальными претензиями к соседним странам и использовали самые грязные методы для их реализации, представляя себя мировой общественности как "несчастная", "притесняемая", "избитая и раздавленная" нация. Но каждая страница истории является достойным ответом этим фальсификациям и лжи.

Об этом в четверг сказал главный редактор "İki sahil" Вугар Рагимзаде, комментируя размещение на станции метро "Площадь Республики" в центре Еревана фальшивой карты, где территории Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии представлены как территория "великой Армении".

"Известно, что в основе политики этнической чистки дашнаков в отношении тюрков стоят всеармянские интересы. Политика "поиска отечества", проявляющаяся в виде агрессии, всегда присутствовала в их общественных лозунгах", - отметил Рагимзаде.

По его словам, бесчеловечные действия дашнаков, живших иллюзией о "великой Армении" и совершавших всевозможные зверства в отношении азербайджанцев, оставили кровавый след в памяти азербайджанского народа.

"В результате безосновательных территориальных претензий армян в 1988 году 20 процентов наших земель были оккупированы, более миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих родных земель. Неконструктивная позиция Армении, попытки преподнести международной общественности как правду свою ложь, а также материальная и моральная поддержка оккупанта со стороны некоторых государств, организаций играют основную роль в затягивании процесса урегулирования конфликта", - добавил Рагимзаде.

Главный редактор также сказал, что памятник жертвам так называемого "армянского геноцида", якобы совершенного братской Турцией, на территории Армении преследует цель оправдать захватническую политику дашнаков.

"Совершающие визит в страну различные официальные лица государства под предлогом "соблюдения протокола" вынуждены посещать этот памятник, и таким образом армяне осуществляют свои грязные намерения по якобы признанию "армянского геноцида". Но, к сожалению, мировое сообщество все еще игнорирует фальсификацию истории, до сих пор не предъявляет никаких претензий оккупанту, грубо нарушающему нормы и принципы международного права", - добавил эксперт.

По его словам, если бы армяне в свое время были наказаны на международном уровне за свои территориальные претензии, сегодня не было бы ни нагорно-карабахской проблемы, ни других конфликтов.

Рагимзаде отметил, что пришло время мировому сообществу наказать страну-захватчика за такие грязные намерения и действия.

"Должен существовать единый механизм для выполнения норм и принципов международного права. К сожалению, в отношении некоторых стран решения и резолюции международных организаций принимаются своевременно, но Азербайджан уже 25 лет, как сталкивается с проблемами из-за политики "двойных стандартов", - добавил Рагимзаде.

Главный редактор газеты также сказал, что несмотря на то, что стабильность и толерантность в Азербайджане являются примером для других стран, захватническая политика Армении, оправдывающая террор, сепаратизм, является для человечества черным пятном. Открытые территориальные претензии Армении к Азербайджану, а также соседним государствам свидетельствуют о ее захватнической и агрессивной политике.