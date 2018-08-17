Армения накрылась Кочаряном - БАЛАГАН В ЕРЕВАНЕ

Один из героев кинофильма "Москва слезам не верит" так спрогнозировал будущее человечества: "Ничего не будет - ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение". Он, как видим, ошибся - интернет уже перехватил у телевидения пальму первенства в плане главного источника информации. Но, речь сейчас о другом.

Глядя на события, происходящие в последнее время в Армении, не покидает ощущение, что эту страну уже накрыло "одним сплошным Робертом Кочаряном". В РА новости о нем доносятся из каждого утюга и даже, не удивлюсь, унитаза. При этом, практически нет новостей о гастролях в РА известных театральных коллективов из других стран, нет достойных освещения выставок в музеях этой страны. Одним словом, РА увязла в болоте политического междусобойчика.

И второй президент РА Роберт Кочарян , как ни крути, уже снова стал главной фигурой в информационном пространстве этой страны. О нем уже говорят и пишут даже больше, чем о Николе Пашиняне, хотя новоявленный премьер-министр РА всячески старается регулярно подкидывать поводы для обсуждения его далеко не скромной фигуры. Вон, он опять митинг созвал. Вещать там будет. Ну, так тут все как раз ожидаемо. Вещать - не мешки ворочать.

Рано или поздно, но такая политика новых властей РА надоест ее гражданам. Нельзя же "кормить" людей только зрелищами политической расправы над оппонентами, к тому же не доведенными до логического конца и заканчивающиеся очередной демонстрацией того, как дилетанты и популисты вынуждены бывают слизывать свой же плевок.Так, кстати, произошло и в деле с Кочаряном.

Он, как ни крути, на свободе. И уже заявляет о своем возвращении в политику. Если в этом и состоял "хитроумный" план Пашияна, то он успешно претворен в жизнь. И теперь, Седракович несет чепуху, а Воваевич вынужден все это стоически терпеть. И мы бы не стали обращать внимания на спор этих двух посредственностей, если бы Кочарян не взял за привычку регулярно вспоминать об Азербайджане.

То он свой арест называл событием, которое "порадует Азербайджан". То предположит, что новые армянские министры получают деньги из нашей страны. "Да и откуда у правительства опыт, если многие его члены в прошлом работали исключительно в каких-то общественных организациях. Многие из этих структур финансировались Соросом. Может, деньги эти поступали из Азербайджана, может, из Турции, откуда мне знать?", - сказал экс-президент Армении.

Не то, чтобы он раньше не вспоминал о нашей стране. Уроженец Карабаха, а значит Азербайджана, прошедший путь от сепаратиста и военного преступника до главы армянского государства, просто не мог не затрагивать нашу страну в своих речах. Он, в частности, является автором фашистской фразы о "генетической несовместимости " азербайджанцев и армян. Эти слова , безусловно, характеризуют самого Кочаряна, как достойного последователя Геббельса, Гитлера .Но еще больше они характеризуют саму Армению - государство, в котором правил этот фашист.

Не первый м не последний, кстати. И я не удивлюсь, если каждый из них, оказавшись на скамье подсудимых за преступления против собственного народа, начнет что-то лепетать про Азербайджан. Так, как это делает Кочарян, который договорился до того, что некоторые армяне, оказывается, все же теоретически могут быть не только соместимы с азербайджанцами, но и способны получать деньги из нашей страны. Еще немного, и он поведает миру, что Никол Пашинян - азербайджанец.

Бред? Безусловно. Но он является непременной согставляющей того балагана, который происходит сейчас в РА. Ее накрыло Кочаряном. А ведь на подходе еще и Серж Саргсян. Его уже вызвали на допрос. Как он "запоет" в новой ипостаси - покажет время. Нас уже ничем не удивишь. Даже каминг-аутом со стороны Кочаряна, Саргсяна или Пашиняна.

Акпер Гасанов